Папа – министрантам: делитесь Иисусом с другими

Вечером 30 июля Папа Франциск встретился на площади Святого Петра с участниками XIII паломничества Международной ассоциации министрантов, которые прибыли из 88 епархий 20 стран. Паломничество, проходящее под девизом «С тобой» (Ис 41,10) собрало в Риме 50 тысяч министрантов, более 12 тысяч волонтёров и 2 тысячи пастырских работников.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В начале молебна Святейшего Отца приветствовал архиепископ Люксембургский и президент Международной ассоциации министрантов кардинал Жан-Клод Холлерих. На разных языках молодые служители алтаря возносили молитвы о будущем Церкви, о мире в Европе и на всей земле, о Папе Римском и его служении, о пастырских работниках и министрантах.

Обращаясь к паломникам, Святейший Отец отметил, что девиз их путешествия, вдохновлённый словами Господа «Не бойся, ибо Я с тобой», содержит в себе «тайну нашей жизни, тайну любви». В литургии выражение «С тобой» прежде всего относится к Богу, Который реально присутствует в Святом Причастии. Папа Франциск подчеркнул, что, причащаясь, мы можем ответить Иисусу «я с Тобой» не только словами, но также сердцем и любовью.

«Присутствие Иисуса становится и нашим присутствием, которое мы можем дарить другим. Таким образом мы исполняем Его заповедь: ‘Да любите друг друга; как Я возлюбил вас’».

Благодаря Иисусу мы тоже можем сказать ближнему «Я с тобой» всем сердцем и конкретной близостью, то есть, плакать с плачущими, радоваться с радующимися, избегать осуждений, предрассудков и закрытости, подчеркнул Святейший Отец:

«Нужно пребывать даже с теми, кто нам не нравится, кто отличается от нас: с иностранцами; с теми, кто нас не понимает; кто никогда не ходит в церковь; кто говорит, что не верит в Бога. В этих двух коротких словах – «С тобой» – заключена великая тайна».

В конце обращения Папа Франциск поблагодарил министрантов за их паломничество в Вечный город: они пришли, «чтобы разделить радость принадлежности к Иисусу, радость быть служителями Его Любви и Его израненного Сердца, которое исцеляет раны, спасает от смерти, дарует вечную жизнь».