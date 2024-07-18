Папа Франциск: мир – это самое прекрасное в жизни
Виктор Владимиров – Град Ватикан
В Доме Святой Марфы Папа приветствовал и поблагодарил благотворителей лагеря, а затем прибыл на территорию недавно построенной спортплощадки, посвящённой св. Иосифу. Здесь состоялась краткая встреча с воспитателями, после чего Папа пообщался с детьми и подростками. Отвечая на их вопросы и свидетельства, Святейший Отец говорил о ценности семьи, родителей, отношений с бабушками и дедушками и попросил всегда примиряться друг с другом:
«Мириться – это самое прекрасное в жизни, и мы должны учиться этому дома, когда ссоримся с братьями или сердимся. Никогда не ложитесь спать, не помирившись! Никогда не засыпайте в состоянии войны, и это относится также к родителям, когда они спорят».
В конце обращения Папа Франциск призвал юных участников ватиканского лагеря с радостью готовиться к предстоящему Юбилею Святого 2025 года.
После совместной молитвы дети и подростки запустили в небо цветные воздушные шары, на каждом из которых были написаны слова Папы Франциска: «Говорю тебе, дорогой мальчик, дорогая девочка: вы драгоценны в глазах Бога». По словам организаторов, этот символический жест направлен на то, чтобы послание Папы достигло как можно большего числа людей.
В завершение встречи Святейший Отец поблагодарил детей за искреннюю радость и выразил признательность всем, кто помогал им отдыхать в летнем лагере Ватикана.