Папа Франциск: мир – это самое прекрасное в жизни

Утром 18 июля Папа Франциск посетил летний лагерь для детей сотрудников учреждений Святейшего Престола и Губернаторства Града Ватикан. Епископа Рима сопровождал о. Франко Фонтана S.D.B., ответственный за организацию спортивных, воспитательных и духовных занятий в центре, сообщает директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В Доме Святой Марфы Папа приветствовал и поблагодарил благотворителей лагеря, а затем прибыл на территорию недавно построенной спортплощадки, посвящённой св. Иосифу. Здесь состоялась краткая встреча с воспитателями, после чего Папа пообщался с детьми и подростками. Отвечая на их вопросы и свидетельства, Святейший Отец говорил о ценности семьи, родителей, отношений с бабушками и дедушками и попросил всегда примиряться друг с другом:

«Мириться – это самое прекрасное в жизни, и мы должны учиться этому дома, когда ссоримся с братьями или сердимся. Никогда не ложитесь спать, не помирившись! Никогда не засыпайте в состоянии войны, и это относится также к родителям, когда они спорят».

В конце обращения Папа Франциск призвал юных участников ватиканского лагеря с радостью готовиться к предстоящему Юбилею Святого 2025 года.

Папа Франциск на встрече с детьми из летнего лагеря в Ватикане (18 июля 2024 г.)

После совместной молитвы дети и подростки запустили в небо цветные воздушные шары, на каждом из которых были написаны слова Папы Франциска: «Говорю тебе, дорогой мальчик, дорогая девочка: вы драгоценны в глазах Бога». По словам организаторов, этот символический жест направлен на то, чтобы послание Папы достигло как можно большего числа людей.

Папа Франциск на встрече с детьми из летнего лагеря в Ватикане (18 июля 2024 г.)

В завершение встречи Святейший Отец поблагодарил детей за искреннюю радость и выразил признательность всем, кто помогал им отдыхать в летнем лагере Ватикана.