Обнародована программа Папского визита в Бельгию и Люксембург

Пресс-служба Ватикана опубликовала программу апостольского визита Папы Франциска в Бельгию и Люксембург с 26 по 29 сентября.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 20/05/2024 В сентябре Св. Отец посетит Люксембург и Бельгию Глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни обнародовал известие о предстоящем европейском визите Папы Франциска.

26 сентября в 8 часов Папа Франциск вылетит из международного римского аэропорта Фьюмичино и через два часа приземлится в аэропорту Люксембурга, где состоится торжественная церемония встречи, сообщается в коммюнике Зала печати.

Первым мероприятием станет визит к Великому герцогу Люксембурга, запланированный на 10 часов 45 минут. Далее Святейший Отец встретится с премьер-министром, представителями власти, гражданского общества и дипломатического корпуса и обратится к ним с речью.

Во второй половине дня Епископ Рима встретится с католической общиной в люксембургском соборе Нотр-Дам, где произнесёт вторую речь. В 17 часов 45 минут в столичном аэропорту состоится прощальная церемония, после которой Святейший Отец направится в Брюссель.

Прибытие в бельгийскую столицу запланировано на 19 часов 10 минут: на авиабазе Мельсбрук состоится приветственная церемония.

Второй день международной поездки, 27 сентября, начнётся с визита к королю Бельгии, за которым последует встреча с премьер-министром. В 10 часов Папа встретится с представителями власти и гражданского общества и произнесёт речь. В 16 часов 30 минут Святейший Отец посетит Католический университет Лёвена и выступит перед преподавателями и студентами.

Суббота, 28 сентября, будет посвящена встречам с духовенством и верующими поместной Церкви. В 10 часов Папа обратится с речью к епископам, священникам, дьяконам, монашествующим и семинаристам в базилике Святейшего Сердца в Кёкельберге. В половине пятого вечера он встретится со студентами Католического университета в Лувене-Ла-Нёве и побеседует с ними. На завершение дня запланирована частная встреча Папы с членами Общества Иисусова.

Апостольский визит завершится в воскресенье 29 сентября Святой Мессой на местном стадионе; Папа Франциск произнесёт проповедь и возглавит богородичную молитву Angelus. После богослужения он отправится на авиабазу Мельсбрук для прощальной церемонии и в 12 часов 45 минут вылетит в Рим. Согласно программе, его самолет приземлится в международном аэропорту Фьюмичино в 14 часов 55 минут.