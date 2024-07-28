Angelus 28 июля. Будем благодарны за дары Божьей благодати

В полдень 28 июля, предваряя чтение молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск размышлял над чудом умножения хлебов и рыб, описанном в Евангелии дня. Перед тем, как накормить толпу, Иисус совершает три жеста, которые затем повторит на Тайной вечере. Он взял хлебы, воздал благодарение Небесному Отцу и раздал пищу ученикам, чтобы они принесли ее народу, напомнил Епископ Рима.

София Халходжаева

Первый жест – приношение; в Евангелии говорится о мальчике, у которого было пять хлебов и две рыбы (см. Ин 6,9). С помощью этого жеста мы признаем, что у нас есть нечто хорошее; мы согласны отдать это другим, даже если оно слишком мало по сравнению с необходимым, пояснил Папа. Пять хлебов и две рыбы могут показаться совершенно незначительным по отношению к многотысячной толпе, которую предстояло насытить. Однако Господь делает из этого величайшее, неслыханное чудо, и в нем Он Сам пребывает посреди людей, ради спасения мира.

Второй жест – воздать благодарение (см. Ин 6,11), продолжил Святейший Отец. Это значит смиренно и радостно сказать Господу: «Все, что у меня есть, – это Твой дар. В благодарность я могу вернуть Тебе только то, что Ты Сам даровал мне изначально, вместе с Твоим Сыном Иисусом: я могу добавить к этому лишь мою скудную любовь».

И наконец третий жест – раздать (см. Ин 6,11). На Святой Мессе это Причастие, Тело и Кровь Христовы, которые мы принимаем у алтаря. Это бесценный дар, становящийся трапезой для всех, подчеркнул Епископ Рима. «Этот прекрасный момент учит жить каждым жестом любви как даром благодати, как для дающего, так и для принимающего. Это возможность расти вместе как братья, все более объединяясь в милосердии».

Паломники на площади Святого Петра (28 июля 2024 г.)

Папа Франциск призвал верующих задаться вопросом: верим ли мы, что по милости Божьей обладаем чем-то уникальным, что мы можем подарить братьям и сестрам? Или же мы чувствуем себя всего лишь частичкой толпы? Благодарны ли мы Господу за дары, которыми Он постоянно проявляет Свою любовь к нам? Живем ли мы в единстве с другими, ценим ли мы моменты встречи и взаимного обогащения?

«Пресвятая Дева Мария да поможет нам с верой принимать каждую Евхаристию и да сподобит нас ежедневно видеть и вкушать чудеса Божьей благодати», – воззвал Папа Франциск, завершая размышление.