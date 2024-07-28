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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 28 июля. Будем благодарны за дары Божьей благодати

В полдень 28 июля, предваряя чтение молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск размышлял над чудом умножения хлебов и рыб, описанном в Евангелии дня. Перед тем, как накормить толпу, Иисус совершает три жеста, которые затем повторит на Тайной вечере. Он взял хлебы, воздал благодарение Небесному Отцу и раздал пищу ученикам, чтобы они принесли ее народу, напомнил Епископ Рима.

София Халходжаева  

Первый жест – приношение; в Евангелии говорится о мальчике, у которого было пять хлебов и две рыбы (см. Ин 6,9). С помощью этого жеста мы признаем, что у нас есть нечто хорошее; мы согласны отдать это другим, даже если оно слишком мало по сравнению с необходимым, пояснил Папа. Пять хлебов и две рыбы могут показаться совершенно незначительным по отношению к многотысячной толпе, которую предстояло насытить. Однако Господь делает из этого величайшее, неслыханное чудо, и в нем Он Сам пребывает посреди людей, ради спасения мира.

Второй жест – воздать благодарение (см. Ин 6,11), продолжил Святейший Отец. Это значит смиренно и радостно сказать Господу: «Все, что у меня есть, – это Твой дар. В благодарность я могу вернуть Тебе только то, что Ты Сам даровал мне изначально, вместе с Твоим Сыном Иисусом: я могу добавить к этому лишь мою скудную любовь».

И наконец третий жест – раздать (см. Ин 6,11). На Святой Мессе это Причастие, Тело и Кровь Христовы, которые мы принимаем у алтаря. Это бесценный дар, становящийся трапезой для всех, подчеркнул Епископ Рима. «Этот прекрасный момент учит жить каждым жестом любви как даром благодати, как для дающего, так и для принимающего. Это возможность расти вместе как братья, все более объединяясь в милосердии».

Паломники на площади Святого Петра (28 июля 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (28 июля 2024 г.)

Папа Франциск призвал верующих задаться вопросом: верим ли мы, что по милости Божьей обладаем чем-то уникальным, что мы можем подарить братьям и сестрам? Или же мы чувствуем себя всего лишь частичкой толпы? Благодарны ли мы Господу за дары, которыми Он постоянно проявляет Свою любовь к нам? Живем ли мы в единстве с другими, ценим ли мы моменты встречи и взаимного обогащения?

«Пресвятая Дева Мария да поможет нам с верой принимать каждую Евхаристию и да сподобит нас ежедневно видеть и вкушать чудеса Божьей благодати», – воззвал Папа Франциск, завершая размышление.

Паломники на площади Святого Петра (28 июля 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (28 июля 2024 г.)
28 июля 2024, 12:41

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.