Папа Лев XIV и о. Тейхейро со списком иконы «Тобою единство» (Ватикан, 3 сентября 2025 г.) Папа Лев XIV и о. Тейхейро со списком иконы «Тобою единство» (Ватикан, 3 сентября 2025 г.) 
Папе подарили список богородичной иконы из России

В начале сентября Папа Лев XIV получил в дар список иконы Фатимской Божией Матери «Тобою единство». Его передал священник Хосе Франсиско Тейхейро Гарсиа, настоятель католического храма Св. Иоанна Крестителя в Пушкине – пригороде Санкт-Петербурга, где хранится оригинал иконы.

Михаил Фатеев – Санкт-Петербург

Сам образ был написан православным иконописцем в 2006 году и стал одной из важных святынь российских католиков. Списки этой иконы находятся во многих странах мира. Идея подарить копию Папе Римскому возникла в 2022 году, рассказывает о. Франциск.

В среду 3 сентября во время общей аудиенции о. Тейхейро встретился с Папой Львом и передал ему копию иконы Фатимской Божией Матери «Тобою единство».

Икона «Тобою единство» – знак примирения. Богородичный образ, созданный совместно католиками и православными, призван служить единству Церкви и народов в лице Марии, явившейся в Фатиме.

06 сентября 2025, 11:07
