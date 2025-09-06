Папе подарили список богородичной иконы из России

Папа Лев XIV и о. Тейхейро со списком иконы «Тобою единство» (Ватикан, 3 сентября 2025 г.)

В начале сентября Папа Лев XIV получил в дар список иконы Фатимской Божией Матери «Тобою единство». Его передал священник Хосе Франсиско Тейхейро Гарсиа, настоятель католического храма Св. Иоанна Крестителя в Пушкине – пригороде Санкт-Петербурга, где хранится оригинал иконы.

Михаил Фатеев – Санкт-Петербург

Сам образ был написан православным иконописцем в 2006 году и стал одной из важных святынь российских католиков. Списки этой иконы находятся во многих странах мира. Идея подарить копию Папе Римскому возникла в 2022 году, рассказывает о. Франциск.

О. Хосе Франсиско Тейхейро Гарсиа

О. Хосе Тейхейро со списком иконы «Тобою единство»

В среду 3 сентября во время общей аудиенции о. Тейхейро встретился с Папой Львом и передал ему копию иконы Фатимской Божией Матери «Тобою единство».

О. Хосе Франсиско Тейхейро Гарсиа

Икона «Тобою единство» – знак примирения. Богородичный образ, созданный совместно католиками и православными, призван служить единству Церкви и народов в лице Марии, явившейся в Фатиме.