Папа вновь призывает молиться о мире для Украины

Папа Лев XIV вновь просит молиться о даровании мира для Украины: этот призыв звучит в письме, адресованном кардиналу Крешенцио Сепе, который по поручению Святейшего Отца будет представлять его во Львове 6 сентября.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Итальянский иерарх отправится во Львов в качестве специального посланника Папы по случаю 650-летия основания Галицкой митрополии – позднее переименованной во Львовскую - для католиков латинского обряда.

В своем послании кардиналу Папа выражает пожелание, чтобы он сделался посланником любви и близости Святейшего Отца для всех верующих и для всех людей доброй воли, которые примут участие в торжествах в этот тяжелейший момент, переживаемой всей Украиной. Папа увещает верных «хранить заповедь любви с еще большим вниманием, как в семье, так и в общественных ситуациях, а также взращивать живую христианскую надежду в повседневной жизни; наконец, с усердием испрашивать Бога о даре столь желанного мира».

Торжественная церемония состоится в кафедральном Успенском соборе во Львове. Ватиканская делегация, возглавляемая кардиналом Сепе, включает также монсеньора Андрея Леговича, особого секретаря архиепископа Львовского, и священника Романа Броду, доцента митрополичьей семинарии и главу Литургического отдела Львовской архиепархии.