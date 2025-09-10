Папа Лев XIV откроет ассамблею Римской епархии

Новый пастырский год Римской Церкви откроется епархиальной ассамблеей 19 сентября. Об этом сообщил кардинал-викарий Бальдассаре Реина в послании, адресованном всем верным епархии.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Ассамблею, которая будет проходить в главном католическом соборе мира – Латеранской базилике Св. Иоанна, - возглавит Епископ Рима Папа Лев XIV. Он совершит Литургию Слова и вручит представителям Церкви пастырские ориентиры.

В епархиальной ассамблее примут участие около двух тысяч человек: настоятели приходов и храмов, викарии, диаконы, а также по три представителя мирян от каждого прихода, представители церковных объединений и монашеских конгрегаций.

В послании верным кардинал Реина отмечает: «Мы пережили благодатные дни по случаю Юбилея молодежи и до сих пор храним о них воспоминание. Мы надеемся, что прежде всего нам пошло во благо присутствие и слова епископа, а также расположенность многочисленных молодых людей, прибывших со всего мира». В своем письме кардинал упоминает о недавно завершившемся епархиальном паломничестве в Лурд, посредством которого Церковь в Риме «вверила Деве Марии начинающийся пастырский год и путь нашей Церкви».