Общеепархиальная пастырская конференция в Санкт-Петербурге

С 12 по 14 сентября в Санкт-Петербурге проходила VII Общеепархиальная пастырская конференция под названием «Обновление в общении».

Михаил Фатеев – Санкт-Петербург

Во встрече приняли участие священнослужители, монашествующие и миряне, представители различных советов архиепархии Божией Матери в Москве, Молодёжного центра, церковных движений и общин, семинарии, посвящённых дев, включая делегатов из других российских епархий. В течение трёх дней участники конференции обсуждали на пленарных собраниях и в малых группах широкий круг тем, рассказывает о. Сергей Зуев, настоятель прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии во Владимире.

Отец Сергей Зуев

Эта конференция – один из юбилейных конгрессов в России, поэтому в ней приняли участие и представители других российских епархий, в частности, епископы Кирилл Климович из Иркутска и Штефан Липке из Новосибирска.

По итогам конференции был принят ряд решений, рекомендованы проекты устава пастырского совета архиепархии и положений о пастырской визитации приходов. Но, как считает архиепископ Павел Пецци, главный итог – в другом.

Архиепископ Павел Пецци

Завершилась Общеепархиальная пастырская конференция торжественной Мессой в Успенском соборе, в ходе которой участники молились о здравии и Божием благословении для Папы Льва XIV в день его 70-летия.