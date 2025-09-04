Литургические чтения: 9 СЕНТЯБРЯ. Вторник XXIII рядовой недели

«Двенадцать апостолов являются самым очевидным знаком воли Иисуса относительно существования и миссии Его Церкви, гарантией того, что между Христом и Церковью нет никакого противоречия: они неразделимы, несмотря на грехи людей, которые составляют Церковь» (Бенедикт XVI, Общая аудиенция 15.03.2006).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Кол 2,6-15

Братья: Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нём, будучи укоренены и утверждены в Нём и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братия, чтобы кто не увлёк вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нём, Который есть глава всякого начальства и власти. В Нём вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нём вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мёртвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою.

Толкование

Апостол Павел призывает христиан в Колоссах оставаться твёрдыми в вере, напоминая, что только Иисус Христос является истинным источником жизни и спасения. Павел увещевает общину «ходить во Христе Иисусе», то есть жить и развиваться в вере, которую они приняли. Это не статичное состояние, а постоянное движение и непрестанный рост, который возможен лишь если верующие «укоренены и утверждены» в Господе, подобно дереву, которое черпает силу из корней. Павел предостерегает братьев и сестёр от увлечения «философией и пустым обольщением», основанных на человеческих традициях, а не на Христе. Это показывает, что даже в ранней Церкви существовали лжеучители. Как заботливого отца, апостола беспокоит вероятность, что христианская община может поддаться влиянию этих «пустых» учений. Павел напоминает о главном: основная причина, по которой верующие должны крепко держаться Христа, – это то, что Господь «оживил вас, бывших мертвыми по грехам». То есть, Иисус уже сделал для них самое главное, даровав новую жизнь, и сама мысль искать спасения где-то ещё лишена логики и всякого смысла. Эти слова Павла актуальны и сейчас, ибо всемилостивый Господь – единственный, кто может дать людям истинный смысл земной жизни, ведущей к жизни вечной.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 6,12-19

В те дни взошёл Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них Двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему; потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.

Толкование

Накануне избрания двенадцати апостолов Господь проводит всю ночь на молитве. Избрание Двенадцати – не случайное решение, а выбор, сделанный в диалоге с Небесным Отцом. Самые важные решения в жизни Иисуса принимались не импульсивно, а на основе глубокой связи с Богом. Из дальнейших события мы знаем, что даже эти выбранные Иисусом апостолы (почти все) оставили Его в самый драматический момент. Однако, за исключением Иуды, который отказался от спасения, Иисус с любовью «восстановил их». Это является утешением и для нас: даже если мы ошибаемся и отступаем, Господь Иисус терпеливо ищет нас, чтобы вернуть в тёплую обитель Своего сердца, переполненного любовью. При этом мы должны быть уверены, что все обстоятельства нашей жизни провиденциально происходит по молитве Иисуса. Возможно, мы не всегда понимаем, почему происходят те или иные события, но осознание того, что мы «погружены» в молитву Иисуса, должно наполнять покоем и уверенностью.