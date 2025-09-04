Литургические чтения: 8 СЕНТЯБРЯ. Рождество Пресвятой Девы Марии

«Сегодня мы празднуем Рождество Марии, и этот праздник напоминает о начале её необыкновенного, уникального пути <...>. Именно она дала Христа миру и создала возможность для Него сказать многим: ‘Следуй за Мной’» (Св. Иоанн Павел II, Обращение к молодёжи 08.09.1991).

Рождество Пресвятой Девы Марии – дар для всех нас

Спустя девять месяцев после торжества Непорочного Зачатия (8 декабря), сегодня Церковь празднует рождение Девы Марии. Рождение Марии – не просто событие прошлого, а дар надежды для всех нас. До этого момента земля оставалась во тьме, окутанная мраком греха. С рождением Пресвятой Девы в мир пришла заря спасения, как предвестник приближающегося дня. В мире, который часто кажется хаотичным, запутанным и полным неопределённости, рождение Марии говорит о красоте простоты и доверия Богу. Девочка, как и многие другие, родилась в простой семье, но Всевышний призвал её стать Матерью Спасителя. Её жизнь не была лишена трудностей, но именно в моменты испытаний Мария решила полностью положиться на волю Бога, показывая всем путь, по которому нужно идти. В её пречистом лике мы видим отражение любви, которая не знает границ и не боится встретить страдание, но всегда готова ответить Богу согласием, даже когда путь кажется трудным или неясным. Праздник Рождества Марии приглашает взглянуть на её жизнь и найти в ней силы с уверенностью пройти собственный путь веры. Святой Альфонс Мария де Лигуори подчёркивает: «Мария рождается святой и великой святой. Возрадуемся же не только за неё, но и за себя, поскольку она приходит в мир, полная благодати не только ради собственной славы, но и ради нашего блага».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Мих 5,2-5a

И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краёв земли. И будет Он мир.

Толкование

Чтение из Книги пророка Михея помогает понять, как пророчество о рождении правителя в Вифлееме связано с праздником Рождества Пресвятой Девы Марии. Приход в мир маленькой Марии – это первый шаг к исполнению пророчества о рождении Спасителя. Михей предсказывает, что великий правитель родится не в могущественном Иерусалиме, а в маленьком и незначительном селении – Вифлееме-Ефрафе. Это подчёркивает, что Бог часто выбирает самые неожиданные и скромные места для Своих великих деяний. Далее в пророчестве есть такие слова: «Доколе не родит имеющая родить». Они указывают на рождение Спасителя, и в то же время связаны с рождением Девы Марии. Ее Рождество является предзнаменованием и первым шагом к пришествию Христа. Прийдя на свет в простой семье, Мария была избрана Богом для исключительной миссии Матери Спасителя. Пророк Михей завершает пророчество словами: «И будет Он мир». Это означает, что цель рождения Спасителя – принесение мира; таким образом, празднование Рождества Марии является подготовкой к пришествию Иисуса, «Князя мира». Возрадуемся вместе с Марией тем великим делам, которые совершает Бог для каждого из нас.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 1,1-16.18-23

Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же муж Её, будучи праведен и не желая огласить Её, хотел тайно отпустить Её. Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого. Родит же Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус; ибо Он спасёт людей Своих от грехов их. А всё сие произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог».

Толкование

Родословие Иисуса Христа в Евангелии от св. Матфея показывает Его связь с человеческой историей и исполнение Божьего замысла спасения. Этот длинный список имён показывает, что Господь вошёл в историю в конкретной человеческой семье. В этом списке есть как праведные, так и не очень добродетельные предки, что делает Его семью «нормальной», подобной любой другой человеческой семье. В Иисусе, «сыне Авраамовом», исполнились все обетования, которые Бог дал пророкам. В стихе 18 отрывка говорится: «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос». Это выражение «родился от» указывает на прямое действие Бога в Марии. Это не просто биологическое событие, а Божественное вмешательство для осуществления величайшего замысла спасения. Рождество Иисуса исполняет пророчество: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог». С рождением Марии начинается «полнота времён». Её появление в человеческом роду – первый шаг в великом замысле, который приведёт к рождению Спасителя. Да поможет нам Господь, по заступничеству Девы Марии, научиться доверять Его действиям, будучи уверенными, что всё в нашей жизни вписано в Его замысел милосердной любви.