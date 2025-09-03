Литургические чтения: 7 СЕНТЯБРЯ. XXIII рядовое воскресенье

«Ученик Иисуса отказывается от всех благ, ибо величайшее благо он обрел в Иисусе. В Нем все иные блага обретают свою истинную ценность и значение: семейные узы, отношения с ближними, работа, культурные и экономические блага и так далее. Христианин отстраняется от всего и обретает все в логике Евангелия, в логике любви и служения» (Папа Франциск, Angelus 08.09.2013).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Прем 9,13-18

Какой человек в состоянии познать совет Божий? или кто может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны; ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная обитель подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах – кто исследовал? Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого Твоего Духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно Тебе.

Толкование

Это чтение помогает понять волю Бога, причем увидеть Его присутствие в событиях жизни можно только через смирение. Человеческий разум, согласно книге Премудрости Соломона, очень ограничен: «Кто может уразуметь, что угодно Господу?». Мы с трудом постигаем даже то, что происходит на земле, не говоря уже о небесном. Это означает, что невозможно понять Божьи замыслы, используя лишь собственную логику и мудрость. Иисус, который назван «Премудростью Отца», учит не просто находить ответы на вопросы, а задавать правильные вопросы. Главный из них: «Что Господь хочет от меня/нас здесь и сейчас? Что Он хочет сказать нам через этот опыт?» Это показывает, что вера – это не поиск готовых решений, а открытость к Божьему замыслу в конкретной ситуации. Ответный псалом вторит Первому чтению: несмотря на трудности, псалмопевец восклицает: «Господи, Ты прибежище во веки веков», «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Истинная мудрость приходит, когда мы осознаём скоротечность жизни и стремимся прожить её согласно Божьей воле, бесконечно превосходящей любые наши расчёты и планы.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Флм 9b-10.12-17

Возлюбленный: Я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа; прошу тебя о сыне моём Онисиме, которого родил я в узах моих. Ты же прими его, как моё сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование; но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твоё было не вынужденно, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня.

Толкование

Находясь в заключении, Павел больше заботится о примирении своего друга Филимона с его бывшим рабом Онисимом, чем о собственных трудностях. Апостол обращается к Филимону с просьбой, наполненной любовью и заботой: «Прошу тебя о сыне моём Онисиме, которого я родил в узах моих». Павел просит Филимона принять Онисима «не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного». Это ключевой момент. В глазах Павла обращение Онисима в христианство полностью изменило его статус. Теперь они связаны не рабством, а братской любовью во Христе. Апостол даже говорит: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня». Это свидетельствует о глубине веры Павла в преобразующую силу Евангелия, которое стирает любые социальные барьеры. Апостол язычников призывает задуматься о значении дружбы и о том, как мы относимся к другим людям. Оно учит смотреть на ближних не с точки зрения их прошлого или социального положения (неважно, откуда ты пришёл или что сделал), а с позиции того, кем они хотят стать в будущем. Истинная христианская любовь и дружба умеет прощать и давать человеку новый шанс, как это сделал Павел.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 14,25-33

В то время: С Иисусом шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестёр, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несёт креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения её, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: «этот человек начал строить, и не мог окончить»? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот ещё далеко, он пошлёт к нему посольство – просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.

Толкование

Иисус поясняет толпе, что Его учеником не может быть тот, кто не любит Его больше, чем свою семью или даже собственную жизнь. Это вовсе не значит, что Христос призывает ненавидеть близких: Он использует парадоксальную гиперболу, чтобы подчеркнуть абсолютный приоритет, который должен быть у Него в нашей жизни. Господь безусловно должен занимать первое место, выше всех человеческих привязанностей и эгоизма. Следование за Христом имеет два взаимосвязанных аспекта, и первый из них – это личный выбор: хотя за Иисусом следует «толпа», каждый человек должен принять личное решение следовать за Ним. Это означает, что нужно позволить Божьей премудрости (о которой говорится в Ппервом чтении), а не нашим амбициям руководить замыслом нашей жизни. Второй важнейший аспект – принятие креста: быть учеником Иисуса означает «нести свой крест и следовать за Ним». Это не просто принятие страданий, а принятие логики любви Христа, любви безусловной и безграничной. Господь обещает, что не оставит нас, ибо Он Сам победил грех, зло и смерть. Таким образом, истинное ученичество – не просто нахождение в христианской среде, а осознанный выбор следовать за Иисусом, ставя Его во главу угла и принимая Его путь, даже если он кажется трудным и неудобным.