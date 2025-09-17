Литургические чтения: 21 СЕНТЯБРЯ. XXV рядовое воскресенье

«Сегодня, как и вчера, жизнь христианина требует отваги плыть против течения, любить, как Иисус, Который пожертвовал Собой на Кресте. Тогда можно было бы сказать, перефразируя слова св. Августина, что посредством земных богатств нужно приобретать истинные и вечные: если есть люди, готовые на бесчестие ради материального благополучия, то насколько же больше мы, христиане, должны стараться обеспечить себе вечное счастье с помощью земных благ» (Папа Бенедикт XVI, проповедь 23.09.2007).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ам 8,4-7

Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, вы, которые говорите: «когда-то пройдёт новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами; чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». Клялся Господь славою Иакова: поистине во веки не забуду ни одного из дел их!

Толкование

Пророк Амос выступает против социального зла и обмана, а его слова остаются актуальным упрёком и для нас. Пророк обличает тех, кто угнетает бедных и уничтожает смиренных. Он осуждает богатых, которые нечестно ведут дела даже в священный день, обманывая людей при помощи неверных весов и поддельных мер. Он критикует лицемерие тех, кто притворяется благочестивым, но втайне грабит людей. Призыв Амоса, хоть и был обращён к его современникам, остается актуальным и сегодня, побуждая нас задуматься о собственной честности в отношениях с другими. Напоминание, что Господь Бог «поистине во веки» не забудет «ни одного из дел их», подчёркивает, что за каждую несправедливость придётся однажды ответить. Бог всегда становится на сторону униженных и покинутых. Он защищает сирот и вдов, как об этом свидетельствует сегодняшний Ответный псалом: «Высок над всеми народами Господь; <…> Из праха поднимает бедного, из грязи возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями» Это утешение для тех, кто страдает от несправедливости, и предупреждением для тех, кто её вершит.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1 Тим 2,1-8

Возлюбленный: Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте; ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в своё время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и Апостолом, – истину говорю во Христе, не лгу, – учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения.

Толкование

Святой Павел призывает общину, возглавляемую Тимофеем, молиться за всех людей без исключения, включая царей и власть имущих. На первый взгляд может показаться, что речь идёт о покорности перед земной властью, однако истинный смысл в другом. Апостол поясняет, что цель такой молитвы – «проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Молитва за правителей направлена на то, чтобы они принимали добрые решения и создавали условия для благополучной жизни, чтобы «все люди спаслись и достигли познания истины». Этот призыв обращён и к нам сегодня. Мы должны молиться за правителей и всех, кто несёт ответственность, делая это «на всяком месте» и «воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Это означает, что наша молитва должна исходить из чистого сердца, свободного от злобы и споров.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 16,1-13

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «что это я слышу о тебе? дай отчёт в управлении твоём: ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «что мне делать? господин мой отнимает у меня управление домом: копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «сколько ты должен господину моему?» Он сказал: «сто мер масла». И сказал ему: «возьми твою расписку, и садись скорее, напиши: пятьдесят». Потом другому сказал: «а ты сколько должен?» Он отвечал: «сто мер пшеницы». И сказал ему: «возьми твою расписку и напиши: восемьдесят». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своём роде. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен; а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.

Толкование

В Своей притче Иисус хвалит неверного управителя не его нечестность, а его сообразительность и умение оперативно принять решение. Управителя обвиняют в расточительности, и он понимает, что скоро лишится места. Не зная, чем ещё заняться, он придумывает хитрый план: уменьшает долги своего господина, чтобы заручиться благосклонностью его должников. Хозяин хвалит его за сметливость. На первый взгляд, кажется, что хозяин одобряет обман. Однако «сметливость» управителя заключается в том, что он вовремя осознал свой грех и попытался исправить ситуацию, измениться. В заключение Иисус говорит: «Не можете служить Богу и богатству». Чтение призывает задуматься, достаточно ли у нас смирения, чтобы признать ошибки в управлении дарами Божьими и руководствоваться во всем заповедями Евангелия? Таким образом, мы должны быть так же мудры и решительны в духовных вопросах, как неверный управитель был в земных. Необходимо вовремя осознать свои ошибки и изменить свою жизнь, чтобы служить одному лишь Богу.