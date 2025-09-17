Литургические чтения: 21 СЕНТЯБРЯ. XXV рядовое воскресенье
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ам 8,4-7
Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, вы, которые говорите: «когда-то пройдёт новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами; чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». Клялся Господь славою Иакова: поистине во веки не забуду ни одного из дел их!
Толкование
Пророк Амос выступает против социального зла и обмана, а его слова остаются актуальным упрёком и для нас. Пророк обличает тех, кто угнетает бедных и уничтожает смиренных. Он осуждает богатых, которые нечестно ведут дела даже в священный день, обманывая людей при помощи неверных весов и поддельных мер. Он критикует лицемерие тех, кто притворяется благочестивым, но втайне грабит людей. Призыв Амоса, хоть и был обращён к его современникам, остается актуальным и сегодня, побуждая нас задуматься о собственной честности в отношениях с другими. Напоминание, что Господь Бог «поистине во веки» не забудет «ни одного из дел их», подчёркивает, что за каждую несправедливость придётся однажды ответить. Бог всегда становится на сторону униженных и покинутых. Он защищает сирот и вдов, как об этом свидетельствует сегодняшний Ответный псалом: «Высок над всеми народами Господь; <…> Из праха поднимает бедного, из грязи возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями» Это утешение для тех, кто страдает от несправедливости, и предупреждением для тех, кто её вершит.
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1 Тим 2,1-8
Возлюбленный: Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте; ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в своё время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и Апостолом, – истину говорю во Христе, не лгу, – учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения.
Толкование
Святой Павел призывает общину, возглавляемую Тимофеем, молиться за всех людей без исключения, включая царей и власть имущих. На первый взгляд может показаться, что речь идёт о покорности перед земной властью, однако истинный смысл в другом. Апостол поясняет, что цель такой молитвы – «проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Молитва за правителей направлена на то, чтобы они принимали добрые решения и создавали условия для благополучной жизни, чтобы «все люди спаслись и достигли познания истины». Этот призыв обращён и к нам сегодня. Мы должны молиться за правителей и всех, кто несёт ответственность, делая это «на всяком месте» и «воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Это означает, что наша молитва должна исходить из чистого сердца, свободного от злобы и споров.
ЕВАНГЕЛИЕ Лк 16,1-13
В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «что это я слышу о тебе? дай отчёт в управлении твоём: ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «что мне делать? господин мой отнимает у меня управление домом: копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «сколько ты должен господину моему?» Он сказал: «сто мер масла». И сказал ему: «возьми твою расписку, и садись скорее, напиши: пятьдесят». Потом другому сказал: «а ты сколько должен?» Он отвечал: «сто мер пшеницы». И сказал ему: «возьми твою расписку и напиши: восемьдесят». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своём роде. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен; а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
Толкование
В Своей притче Иисус хвалит неверного управителя не его нечестность, а его сообразительность и умение оперативно принять решение. Управителя обвиняют в расточительности, и он понимает, что скоро лишится места. Не зная, чем ещё заняться, он придумывает хитрый план: уменьшает долги своего господина, чтобы заручиться благосклонностью его должников. Хозяин хвалит его за сметливость. На первый взгляд, кажется, что хозяин одобряет обман. Однако «сметливость» управителя заключается в том, что он вовремя осознал свой грех и попытался исправить ситуацию, измениться. В заключение Иисус говорит: «Не можете служить Богу и богатству». Чтение призывает задуматься, достаточно ли у нас смирения, чтобы признать ошибки в управлении дарами Божьими и руководствоваться во всем заповедями Евангелия? Таким образом, мы должны быть так же мудры и решительны в духовных вопросах, как неверный управитель был в земных. Необходимо вовремя осознать свои ошибки и изменить свою жизнь, чтобы служить одному лишь Богу.