Литургические чтения: 20 СЕНТЯБРЯ. Суббота XXIV рядовой недели

«То, как этот “расточительный” сеятель бросает семя, – прообраз Божьей любви. <…> Бог уверен и надеется, что рано или поздно семя прорастёт. Вот как Он любит нас: Он не ждёт, пока мы станем лучшей почвой; Он всегда щедро даёт нам Своё слово. Возможно, именно видя Его доверие, мы желаем стать лучшей почвой. Это надежда, основанная на скале Божьей щедрости и милосердия» (Папа Лев XIV, Общая аудиенция 21.05.2025).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Тим 6,13-16

Возлюбленный: Пред Богом, всё животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в своё время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь.

Толкование

Святой Павел, завершая послание к Тимофею, призывает его быть верным призванию, следуя примеру свидетельства Иисуса Христа. Апостол даёт своему ученику последнее наставление: оставаться твёрдым и хранить заповедь «до явления Господа нашего Иисуса Христа». Он призывает его быть непорочным и безупречным. Пример для такой верности – Сам Иисус, Который «засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание». Свидетельство, к которому Павел призывает Тимофея, черпает силу и смысл из свидетельства Самого Христа. Чтения предыдущих дней уже говорили о том, что центр нашей веры – это Иисус. Сегодняшнее чтение подчёркивает, что наша личная вера должна подражать вере Христа, особенно в трудные моменты, подобные тем, что Господь пережил перед Пилатом. Нас должна поддерживать уверенность в том, что день небесной награды обязательно наступит.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 8,4-15

В то время: Когда собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Иисусу, Он начал говорить притчею: вышел сеятель сеять семя своё; и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия? Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие. А упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол, и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются, и не приносят плода. А упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце, и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

Толкование

Главный смысл притчи о сеятеле не в качестве семени (Слова Божьего), а в состоянии человеческого сердца, которое его принимает. Иисус рассказывает притчу и затем объясняет ее. Семя падает на разную почву: при дороге (семя затаптывается и его склёвывают птицы), на камень (семя прорастает, но быстро увядает из-за отсутствия корней), среди терний (семя заглушается сорняками), на добрую почву (семя приносит обильный урожай). Семя – это Слово Божье, а разные виды почвы – это разные типы человеческих сердец, поясняет Господь. Падая в сердце, готовое принять семя, Слово Божие приносит обильный плод. Задумаемся над тем, насколько наше сердце готово принять Божье Слово? Не руководит ли нами злоба, обида, тщеславие или гордыня, которые, подобно сорнякам, заглушают небесную спасительную весть? Духовная жизнь является непрестанным трудом по очищению сердца, чтобы оно стало свободным и восприимчивым. Это постоянный труд, который гарантирует, что семя веры принесёт плод. Исследуем же свое сердце и подготовим его к принятию Слова Господня.