Литургические чтения: 19 СЕНТЯБРЯ. Пятница XXIV рядовой недели

«По сути, история христианства развивалась бы совершенно иначе, если бы не щедрый вклад многих женщин. Выразим им признательность и возблагодарим Господа, ибо Он ведёт Свою Церковь из поколения в поколение, используя в равной степени мужчин и женщин, умеющих использовать свою веру и крещение во благо всего Тела Церкви, для вящей славы Божией» (Папа Бенедикт XVI, Общая аудиенция 14.02.2007).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Тим 6,2c-12

Возлюбленный: Учи сему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражён страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми повреждённого ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего; а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

Толкование

Святой Павел предостерегает Тимофея от ложных учителей, чья мотивация – не вера, а жадность. Апостол предупреждает о людях, которые учат «иначе», чем он, называя их ослеплёнными гордыней, не понимающими ничего и одержимыми праздными спорами. Эти люди видят в вере лишь источник наживы. Павел особо акцентирует внимание на жадности, называя любовь к деньгам «корнем всех зол»; единственное спасение от этого – твёрдо держаться того, что было получено. Павел призывает Тимофея, как «человека Божия», избегать всего этого. Он даёт ясное наставление: «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни». Это и есть главная цель. Истинно блаженны не те, кто хвалится своим богатством, а «нищие духом», как говорится в Ответном псалме.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 8,1-3

В то время: Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним Двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим.

Толкование

Евангелие от Луки, упоминая женщин, следующих за Иисусом, подчёркивает их особую роль в служении Богу. Лука отмечает, что Господа сопровождали не только двенадцать апостолов, но и некоторые женщины, «которых Он исцелил от злых духов и болезней». Они оставались с Христом на всём Его пути, и, в отличие от многих учеников, не оставили Его. Именно женщины были рядом с Ним до самого конца, в том числе и на Голгофе. Именно женщина, Мария Магдалина, стала первой, кто увидел Воскресшего Христа. Именно она понесла эту радостную весть апостолам. За это её называют «апостолом апостолов». Евангельское чтение призывает задуматься о достоинстве и роли женщин как в обществе, так и в Церкви. Речь идёт не о том, чтобы нивелировать различия между мужчиной и женщиной, а о том, чтобы ценить дары каждого и достигать единства в различии. Уважение к дарам друг друга позволяет дополнять друг друга, создавая гармоничное целое.