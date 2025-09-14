Литургические чтения: 18 СЕНТЯБРЯ. Четверг XXIV рядовой недели

«Дорогие мои, будем всегда хранить веру в Божью благость и милосердие. Нет такого греха, который Бог не захотел бы простить, если человек раскаивается и решает больше не грешить. Покаяние Марии Магдалины и притча, рассказанная Иисусом Симону, исполнены глубокого смысла. Нужно решительно осуждать зло, но необходимо проявлять понимание и терпение к грешникам» (Св. Иоанн Павел II, проповедь 18.06.1995).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Тим 4,12-16

Возлюбленный: Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасёшь и слушающих тебя.

Толкование

Святой Павел наставляет своего молодого ученика Тимофея, призывая заслужить уважение не своим возрастом или положением, а примером собственной жизни. Павел пишет Тимофею: «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Апостол указывает, что для уважения стороны других нужно не ссылаться на свой сан, а стать образцом для верующих в словах, поведении, любви, вере и чистоте. В послании подчёркивается, что для уважения верных одного сана недостаточно, если его не сопровождает жизнь, наполненная милосердием. Чтобы стать таким примером, Павел призывает Тимофея постоянно работать над собой. Он должен посвящать себя чтению Писания, наставлению и учению, а также не пренебрегать уникальным, священным даром, который он получил через возложение рук. Этот дар нужно беречь и питать, так как именно он даёт силы для служения. Павел завершает наставление мощным призывом: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасёшь и слушающих тебя». Это показывает, что личное духовное развитие и верность призванию ведут не только к собственному спасению, но и к спасению тех, кто слушает нас.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 7,36-50

В то время: Некто из фарисеев просил Иисуса вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлёг. И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром; и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришёл в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал; а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла. Ты целования Мне не дал; а она, с тех пор как Я пришёл, не перестаёт целовать у Меня ноги. Ты головы Мне маслом не помазал; а она миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много; а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя; иди с миром.

Толкование

В этом чтении Иисус, на примере истории с женщиной-грешницей, показывает, что истинная вера проявляется в любви, а не в осуждении. Вчера мы размышляли о равнодушии людей к словам Иисуса. Сегодня мы видим, что грешники, наоборот, более открыты к содержанию послания Господа. Женщина-грешница, плача, омывает ноги Иисуса своими слезами. Она делает это не потому, что её грехи уже прощены, а потому, что она уже чувствует к Нему глубокую любовь и благодарность. Пригласивший Иисуса фарисей внутренне осуждает Его, говоря себе: «Она же грешница!». И Господь, видя его сердце, рассказывает притчу о двух должниках. Один был должен много, другой – мало. Когда им обоим простили долги, тот, кому простили больше, и возлюбил больше. Таким образом, Христос показывает фарисею, что осуждение лишает человека способности видеть любовь. Иисус говорит фарисею: «Прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много». Эта фраза – ключ к пониманию важной истины: спасает не отсутствие греха, а любовь и вера. Иисус говорит женщине: «Твоя вера спасла тебя; иди с миром». Это призыв не судить по внешнему виду, а смотреть на сердце человека.