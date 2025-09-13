Литургические чтения: 17 СЕНТЯБРЯ. Среда XXIV рядовой недели

«Каждый из нас может впасть в тот же грех, что и народ Израильский, в тот же грех, что и Иерусалим, – не заметить посещения Господня. Христос посещает нас каждый день, ежедневно Он стучится в нашу дверь. Слышим ли мы Его, чтобы следовать за Ним, делать добро и молиться хотя бы чуть побольше?» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 17 ноября 2016 г.).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Тим 3,14-16

Возлюбленный: Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины. И, беспрекословно, великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознёсся во славе.

Толкование

Святой Павел напоминает Тимофею о главной задаче Церкви, что есть быть опорой и столпом истины, которой является Иисус Христос. Эта истина – не просто учение или философия, а Сам Господь. Таким образом, задача Церкви – поддерживать и хранить истину о Христе. Далее апостол в нескольких коротких фразах суммирует всю историю Иисуса, от Его воплощения до вознесения: «Он явился во плоти» (рождение); «оправдал Себя в Духе» (крещение, служение); «показал Себя Ангелам» (явления); «проповедан в народах» (миссия апостолов); «принят верою в мире» (становление Церкви); «вознёсся во славе» (вознесение). Это и есть основа веры, единственная «пастырская программа», которую Павел напоминает своему ученику-пастырю. Именно таковы «принцип и основа», на которых должна строиться жизнь каждого верующего.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 7,31-35

В то время: Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Ибо пришёл Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьёт; и говорите: «в нём бес». Пришёл Сын Человеческий: ест и пьёт; и говорите: «вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». И оправдана премудрость всеми чадами её.

Толкование

Господь сравнивает людей Своего поколения с детьми, которые играют, но никак не могут угодить своим товарищам. Он говорит: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Это означает, что какую бы весть Бог ни посылал, люди всегда находят повод для возражений и критики. Когда пришёл Иоанн Креститель, который вёл аскетический образ жизни, говорили «в нем бес». Когда пришёл Сын Человеческий, который жил среди людей, Его назвали «другом мытарей и грешников». Проблема не в посланнике, а в самих людях, которые не хотят меняться. Христос выводит нас из безразличия и апатии и призывает к выбору: на чьей мы стороне – тех, кто сидит на обочине жизни и жалуется на всё и всех, или тех, кто принимает мудрость, исходящую свыше? Господь призывает учеников быть активными участниками, а не печальными зрителями жизни.