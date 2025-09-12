Литургические чтения: 16 СЕНТЯБРЯ. Вторник XXIV рядовой недели

«Если сострадание – одно из главных слов в лексиконе Бога, то как можем мы отводить взгляд, оставаясь равнодушными к неимущим, одиноким, уязвимым? В этом испытывается наша праведность» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 17.09.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Тим 3,1-13

Возлюбленный: Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, гостеприимен, учителен, не пьяница, не склонен к насилию, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божией? Не должен быть из новообращённых, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать; потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жёны их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всём. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса.

Толкование

В этом чтении св. Павел описывает качества, необходимые для церковного служения, и подчёркивает, что это призвание требует не только желания, но и безупречного образа жизни. Апостол начинает с того, что стремление к служению (епископству) – это «доброе дело», вдохновлённое Святым Духом. То есть, желание служить в Церкви само по себе хорошо. Однако одного желания недостаточно. Павел перечисляет конкретные качества, которые должны быть у служителя: он должен быть «непорочен», то есть, праведен во всём, подавая хороший пример. Он должен уметь владеть собой, быть умеренным в еде и разговорах, а также быть подготовленным и образованным, чтобы учить других. Эти качества, пишет апостол, должны быть проверены на деле. Кандидатов «надобно прежде испытывать; потом, если беспорочны, допускать до служения». Правило относится не только к епископам, но и к диаконам и даже женщинам, что показывает, что каждое радикальное жизненное решение требует конкретного свидетельства. Павел заключает, что те, кто хорошо исполняет служение, «приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Поэтому попросим Бога, чтобы Он помог нам «ходить в непорочности нашего сердца», как поётся в Ответном псалме.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 7,11-17

В то время: Иисус пошёл в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев её, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; нёсшие остановились; и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мёртвый, поднявшись, сел, и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой. Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.

Толкование

Увидев горе вдовы из Наина, потерявшей единственного сына, Иисус проявляет сострадание. Он не уклоняется от ее молчаливой скорби, а искренне жалеет ее. Господь не произносит долгих проповедей, а говорит всего два слова: «Не плачь». Это показывает Его глубокое сочувствие и готовность разделить боль несчастной матери. Затем Иисус обращается к умершему юноше: «Юноша, тебе говорю, встань!» И тотчас умерший поднимается на ноги. Этот как «песнь надежды» о том, что смерть и слёзы не имеют последнего слова в нашей жизни. Иисус так же сострадает и нам. Он не устаёт проявлять милосердие, даруя надежду, когда отчаяние возводит стены в наших сердцах и изолирует от других. Христос готов проникнуться нашим горем и дать абсолютно новую надежду, которую мы порой и не ждём. Нужно лишь искренне, по-детски открыться Его милосердию, ибо с Ним ничто не потеряно.