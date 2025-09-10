Литургические чтения: 15 СЕНТЯБРЯ. Пресвятая Дева Мария Скорбящая

«Материнство Марии через тайну Креста совершило немыслимый переход: Матерь Иисуса стала новой Евой, ибо Сын приобщил её к Своей искупительной смерти, источнику новой и вечной жизни для каждого человека, приходящего в этот мир» (Папа Лев XIV, проповедь 09.06.2025).

Пресвятая Богородица особым образом пережила тайну соединения своих страданий с Крестом Иисуса, показывая, что боль и невзгоды, большие или малые, не должны заставлять нас замыкаться в себе. Если мы знаем, что страдания ведут к воскресению, они могут стать путём приближения к Иисусу и к нашим братьям. Дева Мария Скорбящая напоминает, что мы никогда не одиноки в час испытаний. Она исполняет поручение, полученное от Сына Иисуса перед Его смертью, и по-матерински защищает каждого из нас. Мы можем быть уверены: всегда есть Тот, кто не остаётся равнодушным к нашей боли и искренне соединяется с нами. В Деве Марии мы находим утешение и силу. Память о Пресвятой Деве Марии Скорбящей призывает верующих размышлять о решающем моменте истории спасения и почитать Матерь, соединённую со Страстями Сына и близкую к Нему, вознесённому на Кресте. Мария больше чем кто-либо может помочь нам расти в школе Сына. Она оставалась верной до самого Креста, и эта верность стала для неё внутренним мученичеством, как предсказал ей Симеон: «Тебе Самой оружие пройдёт душу». Это празднование, имеющее благочестивое происхождение, было введено в римский календарь Папой Пием VII в 1814 году.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 5,7-9

Христос, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Своё благоговение. Хотя Он и Сын, однако страданиями научился послушанию; и, исполнившись совершенства, сделался для всех послушных Ему источником спасения вечного.

Толкование

На следующий день после праздника Воздвижения Святого Креста Церковь отмечает литургическую память Пресвятой Девы Марии Скорбящей. В то время, как Иисус «с сильным воплем и слезами приносил молитвы и моления» Отцу, Его Матерь «стояла у Креста». Она не оставила Его на пути к Голгофе и сейчас она не оставляет нас в наших страданиях. Подобно тому, как Бог услышал Своего Сына, Мария твёрдо верит в исполнение Божьих обетований. Она остаётся с нами, дабы мы, проходя через унижения и боль, смогли обрести подлинную Жизнь. Мария своим примером показывает, что мы никогда не одиноки в проблемах и трудностях. Она даёт уверенность, что даже в самых тяжёлых ситуациях мы всегда сможем найти утешение в её материнской заботе и заступничестве.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 19,25-27

В то время: При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Её к себе.

Толкование

Это краткое евангельское чтение прежде всего констатирует, что у Креста Иисус не одинок. Рядом с Ним стоят не только враги и солдаты, но и близкие люди, связанные с Ним узами дружбы и родства. У подножия Креста происходит важное событие: умирая, Иисус вверяет Свою Матерь ученику, говоря: «Се, сын твой», а затем обращается к ученику: «Се, Матерь твоя!». Это не просто личное поручение. Иисус говорит, что Его Матерь становится нашей Матерью в тот момент, когда мы принимаем её в «дом» своей жизни. Когда Мария становится нашей Матерью, все остальные люди становятся нашими братьями и сёстрами. Голгофский Крест, который со стороны кажется местом безутешной трагедии, на самом деле становится источником нового человечества, новой семьи, основанной на безграничной, жертвенной любви. Станем и мы, как Пресвятая Дева Мария Скорбящая, у Креста, ибо именно оттуда исходит новая жизнь, и там наша Матерь никогда нас не оставит.