Литургические чтения: 14 СЕНТЯБРЯ. Воздвижение Святого Креста

«Братья и сёстры, вот путь нашего спасения, возрождения и воскресения: взирать на Иисуса распятого. С этой высоты мы можем по-новому увидеть нашу жизнь и историю наших народов. Ведь от Креста Христова мы учимся любви, состраданию, прощению. Протянутые руки Иисуса – это объятия нежности, в которые Бог хочет заключить нас. Они показывают нам братство. Они показывают нам путь, христианский путь: это путь смиренной, бескорыстной и всеобщей любви, без “если” и “но”» (Папа Франциск, проповедь 14.09.20

Сегодня Церковь отмечает Воздвижение Креста Господня, символа спасения, который изменил историю и продолжает обращаться к сердцу каждого человека. Крест – это не только знак страданий Христа, но и место, где Бог открывает Свою истинную сущность: Он – Отец, Который любит безмерно, вплоть до полного самопожертвования. Крест позволяет созерцать истинный образ Бога, склоняющегося над страданиями людей. По словам кардинала Комастри, «Всемогущество Бога – это всемогущество любви. На Кресте Иисуса были окончательно распяты наши представления о Боге, как о всемогущей, непреодолимой силе и власти, которая сокрушает и наказывает». Истинное всемогущество – это готовность идти на мученичество ради любви. Созерцая распятого Христа, мы видим, что история – вовсе не бессмысленная череда событий, а история свободы. Любовь, достигающая своего исполнения в даре жизни, заявляет во всеуслышание: нет такого места и нет такой боли, где нельзя было бы любить; нет такого обстоятельства, которое нельзя было бы прожить как возможность для любви.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Числ 21,4b-9

В те дни: Стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть в пустыне? ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришёл народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.

Толкование

Праздник Воздвижения Креста Господня, который отмечается 14 сентября, настолько важен, что преобладает над обычным воскресным циклом чтения Евангелия. Эта традиция уходит корнями в 335 год, когда в Иерусалиме был освящен Храм Воскресения (Гроб Господень), построенный по инициативе святой Елены, матери императора Константина. По преданию, именно она нашла подлинный Животворящий Крест. Чтобы объяснить смысл этого праздника, Церковь предлагает историю из Книги Чисел. Израильтяне в пустыне начали роптать, и в наказание на них нападают ядовитые змеи. Когда народ раскаивается, Бог говорит Моисею: «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Между этим медным змеем и Крестом Христа существует прямая параллель: как медный змей на шесте стал спасением от смерти для израильтян, так и Крест Иисуса стал источником жизни для всего человечества. Сегодня мы прославляем не жестокость или страдания, а любовь Бога, которая проявилась в Его самопожертвовании на Голгофе. Крест – это не орудие пытки, а символ безмерной любви Спасителя, которая дала нам жизнь. Мы же, как призывает Ответный псалом, не будем «забывать дел Господних», то есть всегда помнить о Его величайшем даре.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Флп 2,6-11

Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

Толкование

Св. Павел в Послании к Филиппийцам поясняет, что Крест – не символ поражения, а высшее проявление любви и смирения Бога, которое привело к Его прославлению. Христос, «будучи образом Божиим <…> уничижил Себя Самого, приняв образ раба, <…> смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Это показывает радикальное смирение Иисуса. Он оставил Своё Божественное величие, чтобы стать человеком и умереть на Кресте. За это «Бог превознёс Его». Крест – не просто страдание, а добровольный акт любви, который привёл к прославлению Христа. Крест – вовсе не украшение шеи или стены, а яркий символ нашей христианской идентичности, знак Божьей безмерной любви и прощения. На Кресте Бог явил безграничное милосердие, отдав Свою жизнь ради спасения человечества от греха и смерти. Истинные христиане, как и говорит Иисус, будут узнаны по тому, как они живут: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Следовательно, быть христианином означает жить так, как жил Христос: с любовью и самопожертвованием по отношению к другим.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 3,13-17

В то время: Иисус сказал Никодиму: Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него.

Толкование

Никодим, учитель Израиля, приходит к Иисусу ночью. В этом можно увидеть определенный символизм: Никодим проходит путь от ночи к свету истины. Иисус представляет ему Себя как единственного, кто «сошёл с небес», и что Ему предстоит быть «вознесённым», как Моисей вознёс змея в пустыне (здесь мы находим отсылку к Первому чтению). В Евангелии от Иоанна слово «вознесённый» означает «прославленный». Для Иисуса это прославление пройдёт через позорную смерть на Кресте. Таким образом, Крест, который кажется поражением, на самом деле является высшей точкой Его славы. Христос жертвует Собой ради вечной жизни для всех, кто в Него уверует. Иисус пришёл не для того, чтобы осудить мир, но спасти его. Праздник Воздвижения Креста становится для верующих не просто символом, а призывом осознать, насколько мы ценны в глазах Бога. Господь Иисус готов был пойти на Крест, чтобы доказать Свою безмерную любовь к нам.