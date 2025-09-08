Литургические чтения: 13 СЕНТЯБРЯ. Суббота XXIII рядовой недели

«Благоразумный строит на камне, в то время как безрассудный выбирает зыбучие пески, которые уносятся прочь ветрами и ливнями. Когда наши основания непрочны, их ждёт подобная участь: приходит ураган, и мы не можем устоять. Поэтому мы должны позволить Иисусу быть краеугольным камнем нашей жизни» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 05.12.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Тим 1,15-17

Возлюбленный: Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал всё долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь.

Толкование

В этом чтении св. Павел подчёркивает безграничность Божьего милосердия, ставшего примером для всех. Апостол говорит своему ученику Тимофею, что Христос пришёл в мир, чтобы спасти грешников, и называет себя «первым из них». Это не просто самоуничижение, а глубокое осознание того, что Божья милость простирается даже на тех, кто когда-то был Его яростным гонителем. Павел объясняет, что он стал живым примером Божьего великодушия: «Для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал всё долготерпение, в пример тем, которые будут веровать». Его история показывает, что никто не находится за пределами Божьей любви. Прислушаемся с доверием к своему сердцу: оно напоминает, что Бог любит нас такими, какие мы есть, и принимает именно там, где мы находимся. Божья милость и спасение доступны каждому, независимо от прошлых ошибок. История апостола язычников – утешение и надежда для всех, кто считает себя недостойным.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 6,43-49

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познаётся по плоду своему; потому что не собирают смокв с терновника, и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое: ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовёте Меня: «Господи! Господи!» и не делаете того, что Я говорю? Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода напёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда напёрла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое.

Толкование

Добрые дела и плоды духовной жизни показывают, на каком основании построена наша вера. Во вчерашнем евангельском отрывке Спаситель говорил о том, что слепой не может быть поводырём для другого слепого. Сегодня Он делает следующий шаг, объясняя, что «всякое дерево познаётся по плоду своему». Это означает, что качество внутренней жизни проявляется в поступках. Иисус поясняет: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе». Примеры таких добрых плодов можно найти у апостола Павла: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал 5,22). Эти качества невозможно выражать притворно, ибо свидетельствуют о том, что «дом» нашей духовной жизни построен на прочном основании. Иисус говорит об этом через притчу о двух домах: всякий слушающий и исполняющий Его слова подобен человеку, который построил свой дом на камне, выкопав глубокий фундамент. Истинная вера должна иметь твёрдое основание – Слово Божье, которое мы не только слушаем, но и исполняем, воплощаем в конкретную реальность. Только тогда наш «дом» (наша жизнь) сможет выдержать любые испытания, стать надёжной обителью и принести добрые плоды.