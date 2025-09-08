Литургические чтения: 12 СЕНТЯБРЯ. Пятница XXIII рядовой недели

«Всякое дерево познаётся по плоду своему: применительно к человеку плод – это его действия, а также слова. Злое слово, сплетни разрушительны, с них начинаются войны. Задумаемся о том, говорим ли мы плохо о других, стараясь создать о них дурное впечатление, действительно ли нам легче видеть недостатки других, чем свои. Постараемся исправиться, хотя бы немного, это будет полезно всем» (Папа Франциск, 03.03.2019).

Или: Святейшее Имя Марии

Многие святые советовали обращаться к Пресвятой Деве Марии в скорбях и невзгодах. «В опасностях, в скорбях, в сомнениях думай о Марии, призывай Марию, – писал св. Бернард Клервоский. – Мария да не сходит с твоих уст, из твоего сердца». Для св. Бригитты Шведской «имя Марии сладостно для ангелов и ужасно для демонов»; для святого Бонавентуры оно подобно огненному столпу, ибо «как воск тает перед огнём, так и демоны теряют силы перед теми душами, которые часто вспоминают имя Марии, благоговейно призывают её и прилежно стараются ей подражать». Святой Альфонс Мария де Лигуори говорил: «Блажен тот, кто в битвах с адом всегда призывает прекрасное имя Марии!». Существуют десятки толкований значения имени Марии, но все они сходятся в одном и самом важном: для тех, кто с благоговением его призывает его, имя Марии является источником спасения. Святой Папа Иоанн Павел II возродил эту литургическую память, установив её празднование на 12 сентября.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Тим 1,1-2.12-14

Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии; благодать же Господа нашего открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе.

Толкование

Обращаясь к своему ученику Тимофею, святой Павел делится личным опытом преображающей Божьей милости. Апостол начинает с благодарения Христу Иисусу: Господь «дал ему силы» и «признал его верным, определив на служение». Эта искренняя признательность особенно сильна, ибо Павел прекрасно помнит, кем был раньше: «хулителем, гонителем и обидчиком». Его прошлая жизнь была полной противоположностью нынешнему служению. Апостол подчёркивает, что ему была оказана милость, потому что он действовал «по неведению», не имея истинной веры. Он не знал Господа Иисуса, но Сам Христос вошёл в его жизнь и явил ему Свою милость. Таким образом, жизнь Павла стала живым примером для всех, кто уверует в Иисуса и обретёт вечную жизнь. Вся жизнь «апостола язычников» стала проповедью Евангелия; он превратился из гонителя в провозвестника. Павел делится этой радостью с Тимофеем и с нами, призывая прославлять Бога, ибо Господь – наша «часть наследия» и наша жизнь находится в Его руках, как говорится в сегодняшнем Ответном псалме. Таким образом, главная идея этого чтения –не только призыв верить, но и показать, как Бог может полностью изменить и преобразить жизнь человека, превратив его из врага в Своего верного служителя.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 6,39-42

В то время: Иисус сказал ученикам притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или, как можешь сказать брату твоему: «брат! дай, я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоём глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

Толкование

«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?» – спрашивает слушателей Иисус. Заключённая в этих словах метафора показывает, что мы склонны быть снисходительными к себе и крайне строгими к другим. Презумпция собственного превосходства часто заставляет замечать чужие маленькие «сучки», игнорируя свои огромные «брёвна». Гораздо легче указывать пальцем на других, чем признаться в собственных ошибках. Это не означает, что мы не должны исправлять других, но нужно делать это не с осуждением, а с милосердной любовью, пример которой показывает Иисус. Апостол Павел писал по этому поводу: «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал 6,1). Таким образом, главный урок, который мы должны вынести из этого чтения, состоит в том, чтобы сосредоточиться на своих собственных грехах, прежде чем судить других. Если уж приходится исправлять, то делать это с кротостью, смирением и любовью.