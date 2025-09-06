Литургические чтения: 11 СЕНТЯБРЯ. Четверг XXIII рядовой недели

«Нет ничего более великого и плодотворного, чем любовь: она наделяет человека всей полнотой достоинства, тогда как ненависть и месть унижают его, оскверняя красоту творения, созданного по образу Божию» (Папа Франциск, Angelus 24.02.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Кол 3,12-17

Братья: Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле; и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.

Толкование

В этом чтении св. Павел призывает христиан в Колоссах облечься в «новую одежду» – в добродетели, которые отражают их новую идентичность во Христе. Апостол призывает верующих восстановить чистоту и достоинство христиан, перечисляя добродетели, которые должны стать их новой «одеждой»: нежность, доброта, смирение, кротость, великодушие. Эти качества направлены на совершенствование отношений и братской любви. Эти добродетели особо проявляются в терпении и прощении: «Снисходя друг ко другу и прощая... как Христос простил вас». Наивысшим примером прощения является Сам Господь. Выше всех добродетелей Павел ставит любовь, которая «есть совокупность совершенства», она должна быть наполнена мудростью, которая приходит свыше. Павел говорит: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами...». В связи с этим вспомним слова св. Иеронима, который утверждал, что «незнание Писания есть незнание Христа». Это означает, что для того, чтобы жить по-христиански, нужно постоянно изучать Слово Божье. Следуя призыву псалмопевца, будем же не только восхвалять Бога гимнами и песнями, но и выражать эту хвалу жизнью, облечённой в любовь.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 6,27-38

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших; благотворите ненавидящим вас; благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твоё не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают. И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.

Толкование

«Бог есть милосердие», и это утверждение служит основой для всего учения Иисуса, включая Его призыв: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас; благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас». Иисус просит Своих учеников делать то, что Он Сам сделал для нас: любить и прощать, не ожидая ничего взамен. Наши дела милосердия должны быть отражением милости Небесного Отца. Евангелие от Иоанна напоминает: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3,16). Иисус возлюбил мир и каждого из нас, несмотря на наши грехи. Более того, Он возлюбил нас именно потому, что мы грешники, и на Кресте Голгофы отдал за нас Свою жизнь. Божья любовь безусловна. Мы, в свою очередь, призваны поступать так же, ибо каждый человек создан по образу и подобию Божьему и несёт в себе печать Его красоты. Любить, несмотря ни на что, – это величайшее проявление надежды. Она основана на вере в то, что даже в самом скверном человеке присутствует частица добра, которая может возрасти. Любя врагов, мы даём этому добру шанс проявиться.