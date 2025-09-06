Литургические чтения: 10 СЕНТЯБРЯ. Среда XXIII рядовой недели

«Евангелие Христа положительно отвечает на жажду справедливости, но неожиданным и удивительным образом. Господь предлагает не социальную или политическую революцию, а революцию любви, которую Он уже совершил Своим Крестом и воскресением. Заповеди блаженства основаны на них, предлагая новый горизонт справедливости, открываемый Пасхой, благодаря которому мы можем обрести праведность и построить лучший мир» (Папа Бенедикт XVI, Angelus 14.02.2010).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Кол 3,1-11

Братья: Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлёкшись ветхого человека с делами его и облёкшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но всё и во всём Христос.

Толкование

Апостол Павел призывает христиан в Колоссах к новой жизни, которая соответствует их воскресению во Христе. Павел напоминает верующим, что поскольку они «воскресли со Христом», необходимо стремиться к «горнему, а не к земному». Это означает, что жизнь верующих должна быть сосредоточена на Христе, который пребывает на небесах. Христианство – не просто вера, а постоянное обращение, которое затрагивает всего человека. Чтобы жить этой новой жизнью, нужно «умертвить» всё, что принадлежит земному: собственную нечистоту, похоть, злые желания. Павел призывает «сбросить» с себя «ветхого человека с делами его» и «облечься в нового». Этот новый человек постоянно обновляется через познание Бога, становясь всё более похожим на Иисуса. Главная цель этой новой жизни – служение друг другу. В Евангелии от св. Иоанна Иисус говорит об этом служении так: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13,35). Эта любовь должна быть подобна Божьей: мы тоже должны быть добры ко всем. Таким образом, быть христианином – значит жить не по мирским правилам, а по закону любви Господа.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 6,20-26

В то время: Иисус, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом; ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне; ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне; ибо воссмеётесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь; ибо велика вам награда на небесах: так поступали с пророками отцы их. Напротив горе вам, богатые! ибо вы уже получили своё утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их.

Толкование

Избрав двенадцать апостолов, Иисус говорит о «блаженствах», выражая Свою особую заботу о тех, кто считается униженным и несчастным. Нагорная проповедь Христа начинается с упоминания о бедных, голодных, плачущих и ненавидимых: именно они являются первыми, о ком Он заботится. Их блаженство заключается в том, что Бог на их стороне и именно им принадлежит Царство Небесное. Это радикально меняет привычное представление о счастье. Затем Иисус произносит слова, которые полностью переворачивают земную логику: «Горе вам, богатые... горе вам, пресыщенные...». Он не проклинает богатых, но предупреждает, что они уже получили своё утешение в этой жизни, и в будущей жизни им просто не на что надеяться. Это мощное напоминание о том, что земное богатство и комфорт могут стать серьёзным препятствием для вечного спасения. Господь призывает не питать иллюзий о том, что мы можем спасти себя сами. Только Бог может спасти человека и избавить от чувства неудачи и поражения. Наша задача – прийти к Нему с доверием и упованием, испытывая жажду любви и милосердия. Господь Иисус обещает, что Он Сам утолит эту жажду и осушит наши слёзы Своим безграничным милосердием.