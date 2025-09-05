Украина: Церковь хранит надежду посреди войны

6 сентября во Львове состоится юбилейное торжество, посвящённое 650-летию основания Галицкой митрополии латинского обряда, наследницей которой является современная Львовская архиепархия. По поручению Льва XIV праздничную литургию во львовском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы возглавит специальный Папский посланник кардинал Крешенцио Сепе, архиепископ Неаполитанский на покое.

О. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / о. Виктор Владимиров – Град Ватикан

О значении юбилея и об участии Папского легата рассказал в интервью ватиканским СМИ Львовский архиепископ-митрополит Мечислав Мокшицкий. По его словам, юбилейные празднования – это прежде всего благодарение Богу за столетия живой веры, принесённой на эти земли первыми миссионерами. «Мы хотим воспеть Te Deum за то, что эта земля имела возможность черпать силу в Божьем слове и в Евхаристии, за то, что несмотря на тяжёлые времена, особенно в годы коммунистического режима, Церковь не сдалась и несла надежду, любовь и веру».

Иерарх отметил, что сегодня благодарность соединяется с мольбой о новом благословении для страны, истерзанной войной. Украина нуждается в святости, верности Евангелию и Божьим заповедям, укреплении веры, уверенности, что зло можно победить только добром.

Особое значение имеет участие Папского посланника. Его присутствие, отметил митрополит, «подчёркивает наше единство с Римом и заботу Папы Льва XIV, который хочет быть рядом с нами в эти трудные дни». Для верующих это знак, что об Украине помнят, что вся Вселенская Церковь молится о мире, оказывает гуманитарную поддержку и проявляет солидарность. «Это вселяет надежду, уверенность, что мы не одиноки».

Говоря о нынешних испытаниях, архиепископ подчеркнул, что война коснулась каждого жителя Украины. Даже те, кто не потерял дом или близких, разделяют общую боль. Церковь же старается быть рядом – в молитве, слове утешения и конкретной помощи: Львовская архиепархия принимает беженцев, помогает пострадавшим, организует гуманитарные грузы для Харькова, Запорожья, Одессы, Киева. Особое внимание уделяется и раненым, нуждающимся в лечении и протезах, но самое важное – сохранить надежду на лучшее будущее. «Мы всегда повторяем: победа придёт через обращение, молитву и солидарность, ибо Господь обещал, что добро победит зло», – подчеркнул архиепископ.

Обращаясь к верующим и ко всем людям доброй воли, митрополит Мокшицкий призвал их идти вместе с Христом, открывая сердце навстречу Его любви: тогда и наша жизнь станет лучше, и вместе можно будет построить здесь, на земле, Его Царство добра, мира и справедливости. Ссылаясь на Папу Войтылу, прелат подчеркнул, что свобода – это не только дар, но и задание созидать мир, где все будут уважать друг друга и жить в единой семье как братья и сёстры.