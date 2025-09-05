Украина: Церковь хранит надежду посреди войны
О. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / о. Виктор Владимиров – Град Ватикан
О значении юбилея и об участии Папского легата рассказал в интервью ватиканским СМИ Львовский архиепископ-митрополит Мечислав Мокшицкий. По его словам, юбилейные празднования – это прежде всего благодарение Богу за столетия живой веры, принесённой на эти земли первыми миссионерами. «Мы хотим воспеть Te Deum за то, что эта земля имела возможность черпать силу в Божьем слове и в Евхаристии, за то, что несмотря на тяжёлые времена, особенно в годы коммунистического режима, Церковь не сдалась и несла надежду, любовь и веру».
Иерарх отметил, что сегодня благодарность соединяется с мольбой о новом благословении для страны, истерзанной войной. Украина нуждается в святости, верности Евангелию и Божьим заповедям, укреплении веры, уверенности, что зло можно победить только добром.
Особое значение имеет участие Папского посланника. Его присутствие, отметил митрополит, «подчёркивает наше единство с Римом и заботу Папы Льва XIV, который хочет быть рядом с нами в эти трудные дни». Для верующих это знак, что об Украине помнят, что вся Вселенская Церковь молится о мире, оказывает гуманитарную поддержку и проявляет солидарность. «Это вселяет надежду, уверенность, что мы не одиноки».
Говоря о нынешних испытаниях, архиепископ подчеркнул, что война коснулась каждого жителя Украины. Даже те, кто не потерял дом или близких, разделяют общую боль. Церковь же старается быть рядом – в молитве, слове утешения и конкретной помощи: Львовская архиепархия принимает беженцев, помогает пострадавшим, организует гуманитарные грузы для Харькова, Запорожья, Одессы, Киева. Особое внимание уделяется и раненым, нуждающимся в лечении и протезах, но самое важное – сохранить надежду на лучшее будущее. «Мы всегда повторяем: победа придёт через обращение, молитву и солидарность, ибо Господь обещал, что добро победит зло», – подчеркнул архиепископ.
Обращаясь к верующим и ко всем людям доброй воли, митрополит Мокшицкий призвал их идти вместе с Христом, открывая сердце навстречу Его любви: тогда и наша жизнь станет лучше, и вместе можно будет построить здесь, на земле, Его Царство добра, мира и справедливости. Ссылаясь на Папу Войтылу, прелат подчеркнул, что свобода – это не только дар, но и задание созидать мир, где все будут уважать друг друга и жить в единой семье как братья и сёстры.