Заключенные из Венеции совершили покаянное паломничество

Большая группа паломников из Патриархата Венеции, включающая трех заключенных, 7 августа побывала на аудиенции у Папы Льва XIV.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Часть юбилейного паломничества – от Терни до Рима – была пройдена пешком: странники – как свободные, так и лишенные свободы – разделяли трапезу, молитву, трудности пути, делились радостями и мыслями. Прибыв в столицу, они были приняты Святейшим Отцом на специальной аудиенции. Помимо заключенных из венецианской тюрьмы Санта-Мария-Маджоре, волонтеров и сотрудников исправительных учреждений, в аудиенции принимали участие Патриарх Венеции Франческо Моралья, представители церковных организаций, руководители пенитенциарных органов Венеции. Встреча проходила в Зале консистории Апостольского дворца Ватикана.

Как пояснил Патриарх, это было паломничество «покаянное и юбилейное». Гости преподнесли в подарок Папе подарки, насыщенные символикой: чашу и патену мастеров Мурано в напоминание о том, что Евхаристия есть «истинное искупление и истинное возмещение – не только социальное, но и духовное», а также образ Богородицы Победоносной, который хранится в базилике Святого Марка и особенно почитается венецианцами. Заключенные подарили Святейшему Отцу также экземпляр тюремного журнала и ежедневник, который они реализовали благодаря сотрудничеству с кооперативами. «Эти люди почувствовали, что их ценят на пути исправления и реинтеграции, - прокомментировал Патриарх Моралья. – Встреча с Папой Львом показала близость и поддержку со стороны христианской общины, что в Венеции проявляется целым рядом начинаний и повседневных, ординарных жестов».

Со своей стороны директор тюрьмы Санта-Мария-Маджоре Энрико Фарина добавил, что это паломничество стало возможным благодаря пенитенциарным властям, разделяющим взгляд на тюрьму как на место, способное «открыть дороги перед теми, кто хочет измениться».