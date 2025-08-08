Поиск

Заключенные из Венеции совершили покаянное паломничество

Большая группа паломников из Патриархата Венеции, включающая трех заключенных, 7 августа побывала на аудиенции у Папы Льва XIV.

Ольга Сакун - Град Ватикан 

Часть юбилейного паломничества – от Терни до Рима – была пройдена пешком: странники – как свободные, так и лишенные свободы – разделяли трапезу, молитву, трудности пути, делились радостями и мыслями. Прибыв в столицу, они были приняты Святейшим Отцом на специальной аудиенции.  Помимо заключенных из венецианской тюрьмы Санта-Мария-Маджоре, волонтеров и сотрудников исправительных учреждений, в аудиенции принимали участие Патриарх Венеции Франческо Моралья, представители церковных организаций, руководители пенитенциарных органов Венеции. Встреча проходила в Зале консистории Апостольского дворца Ватикана.

Как пояснил Патриарх, это было паломничество «покаянное и юбилейное». Гости преподнесли в подарок Папе подарки, насыщенные символикой: чашу и патену мастеров Мурано в напоминание о том, что Евхаристия есть «истинное искупление и истинное возмещение – не только социальное, но и духовное», а также образ Богородицы Победоносной, который хранится в базилике Святого Марка и особенно почитается венецианцами. Заключенные подарили Святейшему Отцу также экземпляр тюремного журнала и ежедневник, который они реализовали благодаря сотрудничеству с кооперативами. «Эти люди почувствовали, что их ценят на пути исправления и реинтеграции, - прокомментировал Патриарх Моралья. – Встреча с Папой Львом показала близость и поддержку со стороны христианской общины, что в Венеции проявляется целым рядом начинаний и повседневных, ординарных жестов».

Со своей стороны директор тюрьмы Санта-Мария-Маджоре Энрико Фарина добавил, что это паломничество стало возможным благодаря пенитенциарным властям, разделяющим взгляд на тюрьму как на место, способное «открыть дороги перед теми, кто хочет измениться».

08 августа 2025, 11:33
