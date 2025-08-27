Патриарх Варфоломей: нет мира без справедливости

Главный редактор ватиканских медиа Андреа Торниелли побеседовал с Патриархом Вселенским Варфоломеем I, выступившим в рамках Митинга дружбы народов в Римини на тему Никейского собора.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В частности, речь шла о дате празднования Пасхи. В ответ на вопрос, возможно ли в этом достижение согласия, Патриарх Варфоломей подчеркнул, что «сегодня мы понимаем: чтобы быть достоверными как христиане, мы должны праздновать воскресение Спасителя в один день». «Вместе с покойным Папой Франциском мы назначили комиссию для изучения этой проблемы. Мы начали диалог. И все же существуют разные типы восприимчивости среди Церквей, и наша задача – это также избегать новых разделений. Для Православной Церкви, - пояснил Патриарх Константинопольский, - то, что было постановлено вселенским собором, может быть изменено лишь другим вселенским собором. Однако все мы готовы прислушаться к Святому Духу, Который, как мы считаем, в этом году показал нам, насколько важно унифицировать дату Пасхи».

Действительно, в текущем году все христиане отмечали Христово Воскресение в один и тот же день. Пасха стала также днем последнего появления на публике Папы Франциска, его прощального объятия верным. «Приснопамятный Папа Франциск был не просто епископом Рима, как сам он говорил о себе, но он был братом, с которым мы были созвучны в отношении к великим проблемам современного человека и в глубоком стремлении к единству христианского мира, - отметил Патриарх Варфоломей. – Уже в день его избрания мы почувствовали внутри нас импульс – присутствовать на его восшествии на кафедру: это случилось с Вселенским Патриархом впервые в истории. Вместе мы боролись за мир между народами, за диалог с мировыми вероисповеданиями, за межрелигиозный диалог, за взаимную справедливость, за окружающую среду, за последних мира сего. Мы встречались множество раз, и каждая наша встреча была встречей любящих братьев. Господь вознаградит его за то, что он свидетельствовал своей жизнью и своими делами».

Что касается Льва XIV, то Патриарх Константинопольский уже встречался с ним дважды и рассказал, что личность нового Папы произвела на него большое впечатление, в особенности тем, что, хотя и по-иному, нежели Папа Франциск, Лев XIV с самого начала выразил твердое намерение идти по стопам своего предшественника. «С ним мы также чувствуем большую созвучность и особенно радуемся тому, что его первый зарубежный визит будет проходить в Турции, у нас во Вселенском Патриархате и в Никее, где мы совместно засвидетельствуем наше твердое убеждение, что нужно продолжать экуменический диалог, и обязательство наших Церквей перед всеобщими вызовами. Мы ждем его с большой надеждой».

Патриарх Константинопольский высказался по поводу международной обстановки: «К сожалению, в мире идет множество войн, часто вдали от интереса крупных мировых СМИ. И потом, Украина: эта братоубийственная война - скандал для христианского и прежде всего для православного мира. В Газе и на всем Ближнем Востоке интересы, далекие от нужд соответствующих народов, толкают не к справедливому миру, а к продолжению жестокой, бесчеловечной войны. Как христиане, мы должны вознести наш голос в единстве, также как это делают наши братья – греко-православный Патриарх Иерусалимский Феофил и латинский Патриарх кардинал Пиццабалла. Мы должны также свидетельствовать твердую волю к справедливости, потому что нет мира без справедливости. Но у нас, христиан, есть и непобедимое оружие: молитва», - подчеркнул Патриарх Варфоломей I.