В Санкт-Петербурге открылась XII Генеральная ассамблея CORSUM

18 августа в Санкт-Петербурге открылась XII Генеральная ассамблея Конференции старших настоятелей и настоятельниц институтов монашествующих и обществ апостольской жизни (CORSUM). Первым её событием стала Святая Месса под предстоятельством апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Джованни Д’Аниелло.

Михаил Фатеев – Санкт-Петербург

По словам президента CORSUM сестры Оксаны Бритик из Конгрегации Сестёр урсулинок Сердца Иисуса в агонии (USJK), на встречу приехали монашествующие из всех четырёх католических епархий России.

Cестра Оксана Бритик, USJK

В течение пяти дней участники конференции посетят с паломничеством два юбилейных храма, расположенных в Санкт-Петербурге: святой Екатерины Александрийской и собор Успения Приснодевы Марии. Они также познакомятся с католической жизнью города на Неве. Завершится XII Генеральная ассамблея 22 августа.