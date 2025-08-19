Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
XII Генеральная ассамблея CORSUM в Санкт-Петербурге (@ Фото Михаила Фатеева)
Церковь

В Санкт-Петербурге открылась XII Генеральная ассамблея CORSUM

18 августа в Санкт-Петербурге открылась XII Генеральная ассамблея Конференции старших настоятелей и настоятельниц институтов монашествующих и обществ апостольской жизни (CORSUM). Первым её событием стала Святая Месса под предстоятельством апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Джованни Д’Аниелло.

Михаил Фатеев – Санкт-Петербург

По словам президента CORSUM сестры Оксаны Бритик из Конгрегации Сестёр урсулинок Сердца Иисуса в агонии (USJK), на встречу приехали монашествующие из всех четырёх католических епархий России.

Cестра Оксана Бритик, USJK

В течение пяти дней участники конференции посетят с паломничеством два юбилейных храма, расположенных в Санкт-Петербурге: святой Екатерины Александрийской и собор Успения Приснодевы Марии. Они также познакомятся с католической жизнью города на Неве. Завершится XII Генеральная ассамблея 22 августа.

19 августа 2025, 12:53
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию