Тридцать казахстанцев прошли через Святые врата в Ватикане

О. Гжегож Бурдыньски вместе с паломниками из Казахстана на площади Св. Петра (Ватикан, 27 августа 2025 г.) (© Padre Grzegorz Burdynski MIC)

С 20 по 24 августа тридцать паломников из Казахстана — большинство из Карагандинской епархии — совершили поездку в Италию, чтобы пережить важные моменты Юбилейного года. Самым юным среди паломников был Самуил Станислав, которому всего десять месяцев.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Паломники прошли через врата четырёх Папских базилик и помолились в местах, связанных с историей Церкви. 24 августа они участвовали в воскресной молитве «Ангел Господень» на площади Св. Петра, где Папа Лев XIV обратился к ним со словами: «Приветствую паломников из Караганды (Казахстан)».

Паломничество состоялось благодаря стараниям о. Гжегожа Бурдыньского MIC и щедрой поддержке благодетелей, без которых поездка бы не состоялась.

О. Гжегож Бурдыньски MIC — миссионер и настоятель прихода Марии Матери Церкви в Караганде, а также инициатор духовных упражнений «Виноградник Рахили». Он уже много лет служит в Казахстане, помогая прихожанам углублять веру и духовный опыт.

В интервью Русской службе Ватиканского радио о. Гжегож отметил, что подготовка паломничества потребовала значительных усилий. Тем не менее поездка стала для участников временем молитвы, благодарности и ощущения единства со всей Католической Церковью, особенно во время посещения Юбилейных врат и святых мест в Лорето и Санта-Мария-дельи-Анджели (Ассизи).

О. Гжегож Бурдыньски MIC

Казахстанские паломники на площади Св. Петра (Ватикан, 27 августа 2025 г.) (© Padre Grzegorz Burdynski MIC)

Виктория Ильинская, прихожанка карагандинского прихода Марии Матери Церкви, член приходского совета и группы «Матери в молитве», поделилась своими впечатлениями от паломничества.

По её словам, поездка стала для участников настоящим чудом и проявлением Божией благодати, особенно ощутимой в Юбилейный год.

Виктория отметила, что возможность побывать в святых местах и пройти по улицам, где молились святые Франциск и Клара, позволила ощутить себя частью истории веры.

Она подчеркнула, что паломничество наполнило казахстанцев Духом Святым и благодарностью, и они возвращаются домой с желанием делиться с казахстанцами верой и духовным опытом.