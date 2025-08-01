Патриарх Варфоломей призвал к «священному взгляду на мир»

29 июля в Стамбуле состоялось заседание Всемирного совета «Религии за мир». Во встрече приняли участие около шестидесяти представителей мировых религий и духовных традиций со всего мира, включая архиепископа Янгона (Мьянма) кардинала Чарльза Маунга Бо.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Открывая заседание, Вселенский Патриарх Варфоломей затронул одну из глубинных проблем современности: доминирующее представление о мире, сводящее человеческую жизнь к её материальной стороне.

Современный мир всё чаще живёт по логике утилитарного материализма, в котором благополучие человека сводится исключительно к материальному аспекту жизни. Такая доминирующая, хоть и «часто неосознанная» картина мира исключает любые духовные ориентиры и подрывает целостность человеческой личности, отметил Патриарх.

В контексте глобальных вызовов предстоятель Константинопольской Православной Церкви подчеркнул: межрелигиозный диалог способен вернуть в общественное сознание измерение священного, вытесняемое экономическим мышлением и технологическим подходом.

Встреча разных религиозных традиций, каждая из которых несет в себе уникальный опыт священного, необходима для противостояния глобальному кризису смысла. Любовь, сострадание, прощение и самоотдача — не абстрактные ценности, а активные силы, способные оживить общество.

Христианское свидетельство, по словам Варфоломея, вносит в межрелигиозный диалог уникальную перспективу, не стремящуюся к господству, но направленную на служение: это взгляд на Бога как на общение Божественных Лиц, как на вечное единство в любви. Мир не представляет собой застывшее равновесие, а является живой, динамической и эсхатологической реальностью, несущей в себе надежду на окончательное примирение во Христе.

Единство между религиями возможно не столько на почве одинаковых верований, сколько через общую любовь к человечеству и общее устремление к тайне единого Бога. Именно такое единство, — подчеркнул Патриарх, — и есть единственный устойчивый мир, наполненный взаимным согласием и любовью.

Патриарх пригласил участников задуматься о формировании общего священного взгляда на мир — на всю многообразную реальность, в которой мы живём, — пространства солидарности и согласия, способного противостоять господству материалистического редукционизма.

Предстоятель Константинопольской Церкви выразил убеждение, что утрата связи с сакральным несёт тяжёлые последствия: человек перестаёт восприниматься как существо, живущее в общении, и становится изолированной единицей, борющейся за выгоду. В этом состоянии общества царит духовное запустение, где люди — лишь «сумма конкурирующих индивидуумов».

В качестве конкретных примеров Патриарх привёл долговой кризис и искусственный интеллект. Глобальный долг — это новая форма рабства, где целые народы становятся заложниками несправедливых финансовых систем. А искусственный интеллект — это «цифровой призрак», имитирующий разум, но лишённый духа и совести.