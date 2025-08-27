Веллетри провозглашён «Городом Марии»

Через своего госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Папа Лев XIV поздравил епископа Веллетри, Сеньи и Фраскати монсеньора Стефано Руссо и его паству со знаменательной датой: 26 августа Веллетри был провозглашён Civitas Mariae – «Городом Марии».

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Его Святейшество, - говорится в послании, - надеется, что это важное событие, которым вся община вверяет себя покрову материнского заступничества Пресвятой Девы, будет способствовать обновленному и подлинному почитанию Девы Марии, побуждая верных к единому евангельскому свидетельству, к усердному труду по продвижению общего блага и к спокойному совместному жительству под знаком гостеприимства, особенно по отношению к самым слабым людям».