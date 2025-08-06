Литургические чтения: 9 АВГУСТА. Св. Тереза Бенедикта Креста

«Назвав Себя Женихом, Иисус выразил смысл Своего прихода в историю. Он пришёл, чтобы, согласно пророчеству, совершить брачный союз Бога с человечеством, установить Новый Завет Яхве со Своим народом и излить в сердца людей новый дар Божественной любви, дав им вкусить её радость. Как Жених, Он призывает всех ответить на этот дар любви. От некоторых Он просит более полного, радикального ответа: это девство или безбрачие ‘ради Царства Небесного’» (святой Иоанн Павел II, Общая аудиенция 12.11.1994).

У подножия креста с Марией

Святость Эдит Штайн невозможно до конца понять без света Пречистой Девы Марии, образца для каждой богопосвящённой души, вдохновительницы величайших святых в истории Церкви. «Богородичная нить» связывает различные этапы жизни этой мученицы-кармелитки, родившейся 12 октября 1891 года во Вроцлаве (тогда входившем в состав Германии). Будучи студенткой философии, Эдит Штайн стала первой женщиной, защитившей диссертацию по этой дисциплине в Германии. Затем она продолжила свою карьеру в качестве ассистента философа Эдмунда Густава Гуссерля, основателя феноменологии. Родившись в еврейской семье, после долгой интеллектуальной и духовной эволюции она пришла к католичеству и в 1921 году приняла Таинство Крещения. Штайн активно боролась за признание специфики женского начала и его особой ценности. Говоря о духовном обогащении женщины, Эдит утверждала, что женщина должна достичь личного освящения, будь то мать семейства или социально активный профессионал, устремляя свой взор к Марии из Назарета, возлагая всю свою надежду на её Непорочное сердце, становясь, подобно Матери Христа, полностью преданной Богу и ближнему. 16 июля 1933 года, в торжество Царицы Кармила, она получила согласие на принятие в монастырь в Линдентале. Вступая в орден, Эдит преподнесла Деве Марии в знак благодарности за её провиденциальную помощь большие букеты роз, полученные от коллег-учителей и своих учениц. Она приняла монашеское имя сестра Тереза Бенедикта Креста и с этого момента позволила Деве Марии вести себя всё глубже в тайну Христа. На своё кармелитское призвание Штайн ответила внутренней готовностью жить у подножия Креста вместе с Марией. «Кто находится под покровом Марии, – говорила она, – тот хорошо защищён». 26 июля 1942 года Адольф Гитлер приказал арестовать всех евреев, включая тех, кто обратился в христианство. Больше не был безопасным местом даже Кармил в Эхте (Нидерланды), куда она была переведена вместе со своей сестрой Розой, которая также обратилась и стала кармелиткой. Две сестры были схвачены. 9 августа 1942 года они переступили порог газовой камеры, встретив мученическую смерть: Терезе ещё не исполнился 51 год.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ос 2,14b.15b.19-20

Так говорит Господь: Приведу её в пустыню, и буду говорить к сердцу её. И она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли Египетской. И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа.

Толкование

Бог знает: для того, чтобы говорить нашему сердцу, Ему нужно привести нас в пустыню. Очевидно, речь идёт не столько о физической пустыне, сколько о внутреннем состоянии отстранённости и одиночества, чтобы получить прямой доступ к нашему сердцу. К сожалению, оно часто отвлекается на множество мелочей, заглушающих голос Бога, поэтому тишина – лучшее условие для встречи с Ним. Опыт Эдит Штайн учит: когда создаёшь тишину, желая услышать говорящий в нас голос истины, невозможно рано или поздно не прийти к встрече с личностью Иисуса Христа. Как только эта встреча происходит, всё меняется. Когда и мы ощутим в себе жажду слышать голос Бога, говорящего с нами в тишине, тогда сможем прийти к важным изменениям, к которым так стремились, но которые прежде оставались недостижимыми.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 25,1-13

В то время: Иисус сказал ученикам Своим следующую притчу: Подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых, и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «вот, жених идёт, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «дайте нам вашего масла; потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришёл жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят: «Господи! Господи! отвори нам». Он же сказал им в ответ: «истинно говорю вам: не знаю вас». Итак, бодрствуйте; потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий.

Толкование

Жених из притчи – это Господь, и период ожидания Его прихода – это время, которое Он милосердно и терпеливо даёт нам до Своего окончательного пришествия. В это время бдения мы должны поддерживать зажжёнными светильники веры, надежды и любви, держать сердце открытым для добра, красоты и истины. Это время нужно прожить по Божьим заповедям, так как мы не знаем ни дня, ни часа возвращения Христа. От нас требуется быть готовыми ко встрече с Иисусом, что означает уметь видеть знаки Его присутствия; поддерживать веру живой через молитву и Таинства; быть бдительными, чтобы не уснуть, чтобы не забыть о Боге. Ожидание Страшного суда должно побуждать быть лучше в настоящем. Бог милосердно и терпеливо дарует время, чтобы мы каждый день учились узнавать Его в бедных и малых, усердствовали в добрых делах и были бдительны в молитве и любви.