Литургические чтения: 8 АВГУСТА. Пятница XVIII рядовой недели

«Следовать за Иисусом означает взять свой крест, сопровождая Господа на Его пути. Эта дорога не ведёт к успеху и мимолетной славе, но к истинной свободе, освобождающей нас от эгоизма и греха. Речь идет о том, чтобы полностью отказаться от мирской ментальности, ставящей собственное ‘эго’ и собственные интересы в центр существования. Иисус призывает потерять жизнь ради Него, ради Евангелия, чтобы обрести её обновленной, реализованной и истинной» (Франциск, Angelus 13.09.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Втор 4,32-40

Моисей сказал народу: Спроси у времён прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба: бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь, Бог ваш, в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет ещё кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глас Свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь Свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих, и избрал потомство их после них: то и вывел тебя Сам великою силою Своею из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак знай ныне и положи на сердце твоё, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет ещё кроме Его. И храни постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе навсегда.

Толкование

Безусловно, Израиль многократно получал доказательства любви Бога к нему. Моисей особенно подчёркивает, что ради этой любви Всевышний был настолько снисходителен и долготерпелив, что говорил напрямую: израильтяне слышали Его голос и испытали на себе Его присутствие. Единственное, чего Бог просит от них, – это послушания Его слову: ведь в этих заповедях заключён секрет счастья Израиля. Поэтому, всякий раз, отступая от них, избранный народ будет испытывать несчастья и рассеяние. Бог не просит от невозможного или крайне сложного, Он просит лишь соблюдать Его слово, ибо только так мы сможем быть счастливы и жить в мире.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 16,24-28

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её. Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими; и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своём.

Толкование

В этой евангельской главе звучит одно из самых пронзительных изречений Иисуса: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её». Эти парадоксальные слова, содержащие суть послания Христа, знакомят с Его манерой говорить, почти передавая тембр Его голоса. Как «потерять жизнь» ради Христа? Это может произойти двумя способами: открыто исповедуя веру или косвенно защищая истину. Мученики – высший пример того, как теряют жизнь ради Христа. За более чем две тысячи лет огромное множество мужчин и женщин пожертвовали жизнью, чтобы оставаться верными Иисусу Христу и Его Евангелию. Даже сегодня во многих частях света есть немало мучеников, которые жертвуют собой ради Христа, которых убивают за то, что они не хотят отречься от Спасителя. Но существует также ежедневное мученичество, не подразумевающее смерти, но означающее «потерять душу свою ради Меня». Оно осуществляется через исполнение своих обязанностей с любовью, согласно логике Иисуса – логике дара и жертвы.