Литургические чтения: 7 АВГУСТА. Четверг XVIII рядовой недели

«Ты – Христос, Сын Бога Живого» (Мф 16,16). Этими словами Пётр <…> кратко выражает наследие, которое на протяжении двух тысяч лет Церковь хранит, углубляет и передает через апостольскую преемственность. Это наследие заключает в себе дар Божий и путь, который нужно пройти, чтобы позволить этому дару преобразить нас. Эти измерения спасения неразрывно связаны и доверены Церкви, чтобы она возвещала их на благо человечества. (Лев XIV, Месса 09.05.2025).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Числ 20,1-13

В те дни: И пришли сыны Израилевы, всё общество, в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: о, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? И пошёл Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты изведёшь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою, и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не введёте вы народа сего в землю, которую Я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость Свою.

Толкование

Спорить с Господом кажется абсурдным, и всё же это случается. Есть позитивный способ общения с Господом, который свойственен Его друзьям, осмеливающимся выпрашивать у Него действительно великие милости. Но есть и негативный способ, особенно когда, жалуясь и ропща, мы сами становимся препятствием для дела спасения, которое Он хочет совершить для нас. В таком случае мы сами обрекаем себя на то, чтобы остаться исключёнными из замыслов любви и свершений, которые Он имеет для нас. Никому не легко верить вопреки очевидности реальности, которая порой, как кажется, противоречит слову Божьему. И всё же разница именно в этом: лишь тот, кто целиком и по-детски доверяет Господу, может увидеть Землю обетованную.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 16,13-23

В то время: Придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Пётр, отвечая, сказал ему: Ты Христос, Сын Бога живого. Тогда Иисус сказал Ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин; потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе: ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её. И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Пётр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн; потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.

Толкование

В личности Петра наблюдается сильный контраст, можно сказать, почти противоречие: с одной стороны – его исповедание веры, а с другой – непонимание тайны Иисуса. Апостол показывает, как можно быть открытым голосу Духа и уже через несколько мгновений поддаться настолько человеческим суждениям, что получить суровый упрёк от Господа. Что-то от этого отношения есть и в нашем поведении: у нас есть действительно благородные желания по отношению к Богу, но потом достаточно одного противоречия, какого-то события, которое идёт не по нашему желанию, чтобы мы стали высказывать неразумные суждения. Чтобы избежать такого ошибочного поведения, нужно стремиться следовать за Господом по пути Креста. Именно там видны Его истинные друзья; вскоре Пётр усвоит этот урок и через годы в Риме отдаст жизнь за Христа.