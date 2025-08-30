Литургические чтения: 6 СЕНТЯБРЯ. Суббота XXII рядовой недели

«Тот факт, что Иисус не отменил древний Закон, чтобы создать новый, показывает, что Его власть над Законом исходит от Бога. Очевидно, что Бог не мог бы отменить Закон, который Сам дал. Он может – как это делает Иисус – прояснить его смысл, дать понять его правильное значение, исправить ложные толкования и произвольные применения, которым народ, его учителя и наставники, поддаваясь свойственным человеку слабостям, его подчинили» (Св. Иоанн Павел II, Общая аудиенция 14.10.1987).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Кол 1,21-23

Братья: Вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по расположению к злым делам, Бог ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.

Толкование

Святой Павел напоминает христианам в Колоссах о великом даре примирения с Богом, которое они получили через смерть и воскресение Христа, и призывает их оставаться твердыми в своей вере. «Вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по расположению к злым делам», – пишет апостол, подчёркивая, что раньше они были отчуждены от Бога. Однако теперь Он примирил их «в теле Плоти Его, смертью Его». Это означает, что Крест Христа – это не просто историческое событие, а ключевой момент, который полностью изменил их отношения с Богом, сделав их «святыми, непорочными и неповинными». Из этого возникает логичный вопрос: зачем возвращаться к старому, оставляя Христа? Главный призыв Павла – «пребывайте твёрдыми и непоколебимыми в вере». Эта твердость основана на надежде на Евангелие, которое является единственным истинным основанием жизни, в центре которой – Господь Иисус Христос. Вместо того чтобы «колебаться» под влиянием пустых идей и предложений, необходимо постоянно возвращаться сердцем и умом к Тому, кто нас освободил и спас. Только Бог может поддерживать человеческую жизнь. Наша вера и надежда должны быть сосредоточены исключительно на Христе, а не на преходящих вещах, которые однажды разочаруют.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 6,1-5

В субботу случилось Иисусу проходить засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы? Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошёл в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы.

Толкование

Ученики Иисуса срывают колосья в субботу. Фарисеи осуждают их, и Христос в ответ отвечает им, ссылаясь на пример царя Давида, который ел священные хлебы, когда был голоден, что было разрешено только священникам. Это показывает, что нужды человека важнее строгих правил. Иисус завершает Свой ответ словами: «Сын Человеческий есть господин и субботы». Это означает, что центром субботы является именно Господь Иисус, а вовсе не закон. Суббота была создана для человека, а не человек для субботы. Цель этого особого дня недели – не просто безделье, а участие в радости Бога и осмысление того, что Он совершил в нашей жизни в течение недели. Вера – не слепое подчинение предписаниям, лимитам и правилам, а личные, живые отношения с Господом. Мы живём не для того, чтобы работать, а работаем, чтобы жить: точно так же мы не существуем для того, чтобы слепо следовать правилам, а правила существуют для того, чтобы помочь людям жить в полноценных отношениях с Богом. Истинная вера всегда заключена в личной встрече с Иисусом, в нашем искреннем ответе-согласии на Его спасительную, жертвенную, милосердную любовь.