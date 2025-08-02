Литургические чтения: 6 АВГУСТА. Преображение Господне

«Восхождение учеников на гору Фавор помогает осознать, как важно отрываться от мирских дел, чтобы совершить путь к вершине и созерцать Иисуса. Этот путь заключается в том, чтобы внимательно и благоговейно слушать Христа, возлюбленного Сына Отца, стараясь найти минуты для молитвы, дабы смиренно и радостно принять Слово Божие» (Папа Франциск, Angelus 06.08.2017).

Сегодня мы прославляем великолепие Бога, которое непосредственно ощутили Пётр, Иаков и Иоанн, – свидетели Преображения Иисуса на горе Фавор. Апостол Пётр с воодушевлением говорит: «Равви, хорошо нам здесь быть». Его изумлённые слова дают понять, что крепость нашей веры должна зиждиться на переживании красоты, которым затем нужно делиться с другими. Итальянский кардинал Мартини подчёркивал: «Истинная красота отрицается там, где нет больше радости, особенно там, где сердца верующих, кажется, сдались очевидности зла, где жизнь веры протекает без воодушевления и угасает пыл тех, кто верит и следует Господу истории. Я говорю здесь о том отрицании красоты, которое часто бывает скрытым и проникающим во все сферы жизни верующих и неверующих: это воинствующая посредственность, эгоистичный расчёт вместо щедрости, пустая привычка вместо верности, дарящей сердцу и жизни непрерывную новизну бесконечную новизну сердца и жизни. Как верующие, мы должны спросить себя, красива ли Церковь, которую мы строим каждый день, и способна ли она излучать великолепие Бога».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Петр 1,16-19

Возлюбленные: Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетённым басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принёсся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение». И этот глас, принёсшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в тёмном месте, доколе не начнёт рассветать день и не взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших.

Толкование

Если хотя однажды вам удалось побывать на Святой Земле и взойти на святую гору Фавор, вы прекрасно поймете эти слова апостола Петра. Несмотря на прошедшие годы, он все еще со всеми подробностями помнит то событие, потрясённым свидетелем которого ему посчастливилось стать вместе с другими двумя апостолами, хотя они и не понимали смысла происходящего. Даже сегодня на вершине горы, где сиял несотворённый свет лика Христа, паломника охватывает особый дух тишины и молитвы: небо открылось на той горе, и все искатели света и общения с Богом могут найти на Фаворе следы того откровения. Входя в храм и благоговейно коленопреклоняясь перед Иисусом в Евхаристии, мы тоже соприкасаемся с подобным опытом света и любви.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 9,28b-36

В то время: Взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошёл Иисус на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Пётр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его, и двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Пётр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, — не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели.

Толкование

Стоит заметить: евангелист Лука сообщает, что Преображение Иисуса произошло в состоянии глубокой молитвы. Более того, кажется, что Христос преобразился именно потому, что молился. Это действительно важное поучение: молясь, мы тоже оказываемся окутанными особым светом, который не только озаряет сердце и ум, но и внешне оставляет свой след. Отзвук фаврского опыта можно пережить, смиренно, искренне и глубоко молясь всем сердцем, без остатка предаваясь воле Божьей, открываясь любви Божьей, которая есть неземной свет и всецелая радость. Молитва с детским упованием излучает похожее сияние, которое апостолы видели своими глазами, трепетно хранили и описали с таким волнением.