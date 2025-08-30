Литургические чтения: 5 СЕНТЯБРЯ. Пятница XXII рядовой недели

«Мир, сотворённый во Христе, вечном Сыне, с самого начала несёт в себе первый дар Промысла – залог нашего предопределения во Христе. Этот дар связан с окончательным эсхатологическим спасением, прежде всего человека, что и является конечной целью мира» (Св. Иоанн Павел II, Общая аудиенция 28.05.1986).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Кол 1,15-20

Христос есть образ Бога невидимого, рождённый прежде всякой твари. Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – и всё Им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и всё Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мёртвых, дабы иметь Ему во всём первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нём обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою всё, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.

Толкование

Святой Павел, обращаясь к христианам в Колоссах, призывает их сосредоточиться на центральной роли Иисуса Христа как единственного и главного посредника между Богом и человеком. В то время как некоторые члены общины в Колоссах начали возвращаться к языческим ритуалам, апостол им напоминает: не нужно ничего добавлять к своей вере. Иисус Христос – это всё. Павел называет Его «образом Бога невидимого, рождённым прежде всякого творения». Эти слова показывают, что все ожидания Ветхого Завета исполнились в Иисусе. Далее апостол язычников подчёркивает, что всё было создано Им и для Него: небесные престолы, господства и власти. Он глава Церкви, Своего Тела. Это значит, что вся вселенная и всё в ней, видимое и невидимое, находит свой смысл и цель в Иисусе Христе. Павел утверждает, что Иисус пришёл, чтобы примирить всё с Небесным Отцом. Он «умиротворил кровью Креста Своего» всё – и земное, и небесное. Это означает, что Крест Иисуса стал центром, в котором Бог и человек, а также все мироздание, были примирены. Это не просто одно из великих событий в долгой истории человеческой цивилизации, а событие, которое буквально изменило всё. Это побуждает задаться вопросом: какое место занимает Иисус в нашей жизни? Действительно ли Он является центром или же есть другие «практики» и «идеи», которые мы пытаемся добавить к своей вере? Чувствуем ли мы себя примирёнными в Иисусе? Если да, то наша жизнь должна быть наполнена радостью, которая позволяет повторить вслед за сегодняшним Псалмом: «Предстаньте пред Господом с радостью».

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 5,33-39

В то время: Фарисеи и книжники сказали Иисусу: Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, также и фарисейские, а Твои едят и пьют? Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься, в те дни. При сем сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерёт, и к старой не подойдёт заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвёт мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережётся и то и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого; ибо говорит: «старое лучше».

Толкование

Иисус не отвергает пост, но объясняет, что всему своё время. Он говорит: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених?». В этой притче жених – это Сам Иисус, а гости – Его ученики. Его присутствие – время радости, праздника и торжества, поэтому сейчас нет причин для поста. Пост является знаком покаяния и смирения, а на свадебном пиру царят ликование и веселье. Духовные правила и обряды были созданы для того, чтобы помочь человеку приблизиться к Богу, а не заменить Его, однако новозаветные фарисеи ставили правила выше человека и отношений с Богом. Иисус же напоминает, что нас спасают не правила, а личные отношения и дружба с Ним. Сегодняшнее евангельское чтение от св. Луки призывает ставить отношения с Христом выше любых правил и помнить, что Его присутствие в нашей жизни – всегда повод для радости.