Литургические чтения: 5 АВГУСТА. Вторник XVIII рядовой недели

«Петр идёт по водам не своей силой, а с помощью благодати Бога, в которую верит. Когда же он перестает смотреть на Иисуса, когда не доверяет полностью слову Учителя, – он внутренне отдаляется от Него. Именно тогда он рискует утонуть в море жизни. То же самое и с нами: если мы смотрим лишь на себя, мы становимся зависимыми от ветров и больше не можем пройти сквозь бури, по водам жизни». (Папа Бенедикт XVI, Angelus 07.08.2011).

Или: Освящение римской базилики Санта-Мария-Маджоре

Папская базилика Санта-Мария-Маджоре, возведенная на Эсквилинском холме в Риме, считается древнейшим богородичным святилищем Запада. Она известна также как Либерийская базилика, от имени Папы Либерия, который, согласно преданию, в ночь на 5 августа 352 года увидел Богородицу. Подобное видение испытал и некий римский патриций. В обоих случаях Матерь Христа просила построить церковь там, где утром они увидят снег. Утром шестого августа неожиданный снегопад над Эсквилинским холмом покрыл точно очерченное пространство, необходимое для будущего здания, подтверждая видения двух не зависящих друг от друга людей. Это побудило Папу Римского и богатого патриция начать строительство первого большого богородичного святилища, которое было названо именем Санта-Мария-делла-Неве, Пресвятой Марии Снежной, – оно отражало необычное чудо снегопада. Чтобы увековечить решение Эфесского собора (431 г.), на котором было провозглашено Божественное материнство Девы Марии, Папа Римский Сикст III перестроил церковь, приведя ее к нынешнему виду. Базилика представляет собой истинное сокровище, наполненное бесценными шедеврами искусства. Многих паломников привлекает в базилику хранящаяся там икона Девы Марии, почитаемая как Salus populi romani. Святой Папа Римский Иоанн Павел II с самого начала своего понтификата пожелал, чтобы перед иконой день и ночь горела лампада, как свидетельство его глубокой преданности Пресвятой Богородице. Каждый год 5 августа, во время торжественного богослужения с потолка падает каскад белых лепестков в воспоминание «чуда снега». В базилике все еще хранится первый в истории вертеп, сделанный из статуй. Им мы обязаны Папе Николаю IV, который в 1288 году заказал Арнольфо ди Камбио скульптурную группу на сюжет Рождества. Начиная с 432 года Папа Сикст III устраивал в базилике «Рождественский вертеп» наподобие Вифлеемского. Многочисленные паломники, возвращавшиеся со Святой Земли, привозили в дар драгоценные фрагменты дерева священной колыбели, хранящиеся в базилике по сей день. Литургическая память освящения базилики Пресвятой Девы Марии вошла в римский календарь только в 1568 году). Именно в её стенах пожелал быть похороненным Папа Франциск.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Числ 12,1-13

В те дни: И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял; ибо он взял за себя Ефиоплянку; и сказали: одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариами: выйдите вы трое к скинии собрания. И вышли все трое. И сошёл Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним; но не так с рабом Моим Моисеем; он верен во всём дому Моём, устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в загадках, и образ Господа он видит; как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и Он отошёл. И облако отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот, она в проказе. И сказал Аарон Моисею: господин мой! не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили; не попусти, чтоб она была, как мёртворождённый младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисей к Господу, говоря: Боже, исцели её!

Толкование

Отрывок, повествующий о семейной истории Моисея, весьма поучителен, поскольку даёт понять, насколько вредна зависть. Она обычно сопровождается другим, не менее коварным грехом: злословием. Очернять, обесценивать и критиковать других (особенно когда они говорят или делают то, чему мы завидуем) поистине нечестно: такая несправедливость свидетельствует об отсутствии любви и уважения к ближнему. Нередко часть наших слов направлена на то, чтобы оскорбить и опорочить, а не на то, чтобы ободрить других, помочь им стать лучше, в чём-то просветить. Причина – в нашем неумении ценить дары, которые дал нам Бог: тогда мы легко завидуем дарам, увиденным в других, и это говорит о прискорбном недостатке нашей веры в Бога.

ЕВАНГЕЛИЕ

После насыщения народа понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошёл на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и её било волнами; потому что ветер был встречный. В четвёртую же стражу ночи пошёл к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь: это Я, не бойтесь. Пётр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Пётр пошёл по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую. Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту, и принесли к Нему всех больных. И просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.

Толкование

Глубоко ошибается тот, кто думает, что вера – это своего рода счастливое опьянение, позволяющее забыть о трудностях. Напротив, она побуждает мужественно и не колеблясь идти по штормам жизни. Очевидно, такая сила исходит не от нас: Сам Христос дарует силу и мужество совершать вместе с Ним то, что иначе было бы немыслимым. Сталкиваясь с неизбежными в человеческой жизни проблемами, мы не должны игнорировать их, делая вид, что их нет; тем более, что вера вовсе не побуждает к безрассудному поведению и фальшивому оптимизму. Прежде всего необходимо довериться Тому, Кто призывает нас идти с Ним даже по бурному морю, что бы ни случилось. Лишь непрестанно пребывая с Иисусом мы остаемся последовательными и стойкими как в нашей вере, так и в земной повседневности.