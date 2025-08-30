Литургические чтения: 4 СЕНТЯБРЯ. Четверг XXII рядовой недели

«Мы всегда можем начать все сначала, Господь призывает никогда не сдаваться, стараться стать лучше, ибо Он открывает перед нами новые возможности. Так давайте же примем Его призыв: избавимся от пессимизма и недоверия, отплывем на глубину с Иисусом! Наш маленький пустой челн тоже увидит чудесный улов» (Папа Франциск, Angelus 06.02.2022).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Кол 1,9-14

Братья: Мы с того дня, как услышали о вас, не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном; чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов.

Толкование

Апостол Павел молится за христиан в Колоссах, подчёркивая, что истинное познание Бога – не просто знание, а путь к жизни, глубоко пронизанной добром и любовью. Павел призывает верующих к полному познанию Божьей воли «во всякой премудрости и разумении духовном». Он напоминает, что это знание приходит не через обычное обучение, а через слушание Слова Божьего и голоса Святого Духа. Это познание, которое всегда ведёт к любви. Такое духовное знание имеет практическую цель: оно дано, «чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом». Истинная вера всегда проявляется в заботе о других, о ближних и дальних. Павел завершает призыв, указывая на великие плоды такой жизни: верующие «участвуют в наследии святых во свете», что означает победу над смертью. Они «избавлены от власти тьмы», что символизирует победу над грехом, и «перенесены в Царство возлюбленного Сына Своего», то есть находятся во Христе. Эта уверенность в спасении и есть основа для хвалы, о которой говорится в сегодняшнем Ответном псалме: «Явил Господь спасение Своё».

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 5,1-11

В то время: Когда народ теснился к Иисусу, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь, и ничего не поймали; но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Пётр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег, оставили всё и последовали за Ним.

Толкование

История чудесного улова рыбы наставляет доверию Слову Божьему и преодолению разочарований. В начале истории Пётр и его товарищи провели всю ночь, работая впустую, и вернулись с пустыми сетями. Такая ситуация – яркий символ периодов в жизни, когда мы прилагаем все усилия, но раз за разом терпим неудачу. Однако, несмотря на усталость и разочарование, апостолы решают последовать слову Иисуса, Который говорит им отплыть на глубину и закинуть сети. Все еще сомневающийся Пётр («Мы трудились всю ночь и ничего не поймали») принимает решение, которое всё меняет: «Но по слову Твоему закину сеть». Эта фраза – ключ к пониманию этой истории. Она показывает, что доверие Слову Иисуса важнее человеческой логики и нашего накопленного опыта мира сего. В результате они вытаскивают такое количество рыбы, что сети едва не рвутся. Это чудо доказывает, что слово Христа способно изменить любую, даже самую безнадёжную ситуацию. Урок сегодняшнего евангельского отрывка призывает не зацикливаться на прошлых неудачах и разочарованиях; вместо того чтобы тратить время на сожаления и чувство вины, нужно постараться поверить в слово Иисуса. Оно призывает «выйти на глубину», то есть перестать находиться в «застойных» ситуациях и снова отправиться в открытое море жизни. Это помогает освободиться от собственных суждений и чужих мнений, ибо мы целиком вверяем себя Богу, Который является не просто близким другом, но Господином жизни, Творцом и Царём вселенной.