Литургические чтения: 4 АВГУСТА. Св. Иоанн Мария Вианней

«Мы нуждаемся в хлебе Слова Божьего, ибо “не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих” (Мф 4,4). Несомненно, люди тоже могут произносить драгоценные слова. Но история показывает, как человеческие слова порой бывают недостаточными, двусмысленными, разочаровывающими, тенденциозными; тогда как Слово Божье полно истины; оно праведно; оно твёрдо и пребывает вовеки» (Святой Папа Римский Иоанн Павел II, проповедь 29.07.1979).

Папа Войтыла писал: «Святой Иоанн Вианней поражает прежде всего тем, что в нём открывается сила благодати, действующая при скудости человеческих средств. Меня глубоко трогало, в частности, его героическое служение в исповедальне». Иоанн Мария Вианней родился 8 мая 1786 года в Дардильи (Франция) в крестьянской семье. Не имея начального образования, он прошел трудный путь реализации призвания. Аббат Шарль Балле направил его в семинарию, поддерживал его, и в августе 1815 года Иоанн стал священником. Сразу после рукоположения он возвратился в Экуйи в качестве викария аббата Балле, а после смерти последнего его отправили в Арс, деревушку с менее чем тремястами жителями. Мальчику, который по дороге указал ему направление в Арс, святой обещал: «Я покажу тебе путь на небо». Этот путь он укажет не только ему, но и огромным толпам паломников, которые со временем будут стекаться в Арс. В небольших крестьянских центрах, таких как Арс, царило равнодушие к религиозным вопросам. Первым утром, когда Вианней открыл церковь, он нашёл её заброшенной; он совершил Мессу всего с несколькими прихожанами. Так было и на следующий день, и в первое воскресенье, и ещё несколько раз. Молодой священник начал наводить порядок в церквушке и устанавливать контакты с прихожанами. Он навещал их дома и поля, спрашивал об урожае, интересовался здоровьем животных. Мало-помалу ему удалось завязать дружеские отношения. Его пример постепенно начал привлекать прихожан, и церковь стала медленно заполняться, пока не стала неспособной вместить всех тех верующих, которые приходили на Святую Мессу по воскресеньям или выстраивались в очередь к его исповедальне в будние дни. Дьявол, раздражённый всем тем добром, которое совершал отец Иоанн, делал его жизнь невыносимой, терзая его днём и ночью. К этому добавлялись ужасающие моменты, когда святой опасался за собственное спасение и чувствовал себя неспособным продолжать миссию. Иоанн Мария Вианней преодолел их, полностью предавая себя Богу. Святой кюре скончался в Арсе 4 августа 1859 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Числ 11,4b-15

В те дни: Сыны Израилевы говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдолах. Народ ходил и собирал её, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из неё лепёшки; вкус же её подобен был вкусу лепёшек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего; и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу: для чего Ты мучишь раба Твоего? и почему я не нашёл милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребёнка, в землю, которую Ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять мяса, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мною и говорят: «дай нам есть мяса». Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжёл для меня. Когда Ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашёл милость пред очами Твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего.

Толкование

Моисей чувствует на себе весь груз миссии перед народом, – людьми, проявляющими упрямство и тупость по отношению к замыслам Бога. Именно в тот момент, когда Господь через Моисея открывает Свои великие замыслы для израильтян, они своими постоянными, капризными жалобами выказывают мелочность духа, доходящую до сожаления об египетском луке! Так часто бывает и с нами: Бог говорит о Своих великих планах лично для нас, а мы жалуемся на мелочи, о которых Он, тем не менее, заботится. Подлинный христианин старается постоянно укреплять веру в Божье провидение, «расширять «свое сердце: Господь прекрасно знает, даже в мелочах, в чём мы нуждаемся. Большое, любящее сердце с радостью принимает все замыслы надежды, которые Всевышний приготовил для него в Своём непостижимом спасительном замысле.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 14,13-21

В то время: Иисус, услышав о смерти Иоанна Крестителя, удалился на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошёл за Ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти; вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.

Толкование

Иисус умножает хлеба и рыбы, исходя из совсем немногого имеющегося. Иногда мы говорим: «У меня нет таланта, нет сил, воли, образования, опыта, воображения, качеств…». Однако проблема не в том, чтобы много делать или уметь делать, главное – дарить это, предоставлять в распоряжение других. Нужно делиться умениями и ресурсами, тем немногим, что у нас есть: это может стать очень многим, ведь этом позаботится Сам Господь. Чем больше делишься, тем больше умножается для всех, включая и тебя самого. Да поможет нам Господь осознать и выучить эту истину, на которую проливает свет евангельское чудо умножения хлебов и рыб.