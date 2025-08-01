Литургические чтения: 4 АВГУСТА. Св. Иоанн Мария Вианней
Папа Войтыла писал: «Святой Иоанн Вианней поражает прежде всего тем, что в нём открывается сила благодати, действующая при скудости человеческих средств. Меня глубоко трогало, в частности, его героическое служение в исповедальне». Иоанн Мария Вианней родился 8 мая 1786 года в Дардильи (Франция) в крестьянской семье. Не имея начального образования, он прошел трудный путь реализации призвания. Аббат Шарль Балле направил его в семинарию, поддерживал его, и в августе 1815 года Иоанн стал священником. Сразу после рукоположения он возвратился в Экуйи в качестве викария аббата Балле, а после смерти последнего его отправили в Арс, деревушку с менее чем тремястами жителями. Мальчику, который по дороге указал ему направление в Арс, святой обещал: «Я покажу тебе путь на небо». Этот путь он укажет не только ему, но и огромным толпам паломников, которые со временем будут стекаться в Арс. В небольших крестьянских центрах, таких как Арс, царило равнодушие к религиозным вопросам. Первым утром, когда Вианней открыл церковь, он нашёл её заброшенной; он совершил Мессу всего с несколькими прихожанами. Так было и на следующий день, и в первое воскресенье, и ещё несколько раз. Молодой священник начал наводить порядок в церквушке и устанавливать контакты с прихожанами. Он навещал их дома и поля, спрашивал об урожае, интересовался здоровьем животных. Мало-помалу ему удалось завязать дружеские отношения. Его пример постепенно начал привлекать прихожан, и церковь стала медленно заполняться, пока не стала неспособной вместить всех тех верующих, которые приходили на Святую Мессу по воскресеньям или выстраивались в очередь к его исповедальне в будние дни. Дьявол, раздражённый всем тем добром, которое совершал отец Иоанн, делал его жизнь невыносимой, терзая его днём и ночью. К этому добавлялись ужасающие моменты, когда святой опасался за собственное спасение и чувствовал себя неспособным продолжать миссию. Иоанн Мария Вианней преодолел их, полностью предавая себя Богу. Святой кюре скончался в Арсе 4 августа 1859 года.
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Числ 11,4b-15
В те дни: Сыны Израилевы говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдолах. Народ ходил и собирал её, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из неё лепёшки; вкус же её подобен был вкусу лепёшек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего; и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу: для чего Ты мучишь раба Твоего? и почему я не нашёл милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребёнка, в землю, которую Ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять мяса, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мною и говорят: «дай нам есть мяса». Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжёл для меня. Когда Ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашёл милость пред очами Твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего.
Толкование
Моисей чувствует на себе весь груз миссии перед народом, – людьми, проявляющими упрямство и тупость по отношению к замыслам Бога. Именно в тот момент, когда Господь через Моисея открывает Свои великие замыслы для израильтян, они своими постоянными, капризными жалобами выказывают мелочность духа, доходящую до сожаления об египетском луке! Так часто бывает и с нами: Бог говорит о Своих великих планах лично для нас, а мы жалуемся на мелочи, о которых Он, тем не менее, заботится. Подлинный христианин старается постоянно укреплять веру в Божье провидение, «расширять «свое сердце: Господь прекрасно знает, даже в мелочах, в чём мы нуждаемся. Большое, любящее сердце с радостью принимает все замыслы надежды, которые Всевышний приготовил для него в Своём непостижимом спасительном замысле.
ЕВАНГЕЛИЕ Мф 14,13-21
В то время: Иисус, услышав о смерти Иоанна Крестителя, удалился на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошёл за Ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти; вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
Толкование
Иисус умножает хлеба и рыбы, исходя из совсем немногого имеющегося. Иногда мы говорим: «У меня нет таланта, нет сил, воли, образования, опыта, воображения, качеств…». Однако проблема не в том, чтобы много делать или уметь делать, главное – дарить это, предоставлять в распоряжение других. Нужно делиться умениями и ресурсами, тем немногим, что у нас есть: это может стать очень многим, ведь этом позаботится Сам Господь. Чем больше делишься, тем больше умножается для всех, включая и тебя самого. Да поможет нам Господь осознать и выучить эту истину, на которую проливает свет евангельское чудо умножения хлебов и рыб.