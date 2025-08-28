Литургические чтения: 31 АВГУСТА. XII рядовое воскресенье

«Перед Богом мы – ничто; да и перед людьми мы мало что значим, и даже становимся смешными и жалкими, выказывая самоуверенность и тщеславие. Но Иисус хочет не только наставить нас о хороших манерах и мудром поведении, но, чтобы мы помнили: ‘Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится’. Это может произойти уже в этой нашей жизни; главное, что смиренный будет возвышен на небесах Самим Богом» (Св. Иоанн Павел II, проповедь 31.08.1986).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Сир 3,17-18.20.28-29

Сын мой! веди дела твои с кротостью, и будешь любим богоугодным человеком. Сколько ты велик, столько смиряйся, и найдёшь благодать у Господа. Ибо велико могущество Господа, и Он смиренными прославляется. Испытания не служат врачевством для гордого, потому что злое растение укоренилось в нём. Сердце разумного обдумает притчу, и внимательное ухо есть желание мудрого.

Толкование

Послание Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, поистине исполнено великой жизненной мудрости и духовного помазания. Истинный успешный человек, согласно священному тексту, – это именно смиренный, ведь он проявляет такую силу духа, что завоёвывает других кротостью и мягкостью. Впрочем, разве не так поступал и Господь Иисус Христос? Он представил Себя как «кроткого и смиренного сердцем» и привлёк учеников стойкой и безоружной силой Своей любви. Он поступает так же и с нами: Иисус первым выходит к человеку, говоря о Своей безграничной всемилостивой любви и подтверждая её деяниями Своего спасительного промысла.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 12,18-19.22-24a

Братья: Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнём, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю нового завета Иисусу.

Толкование

Автор Послания к Евреям имеет в виду явления Бога в Ветхом Завете через ряд ужасающих потрясений природных стихий. Но с воплощением Христа всё это больше не нужно: благодаря Ему мы больше не должны ужасаться Бога, ни того, что, взглянув на Его лик, мы можем моментально умереть. В Своём Сыне Всевышний приблизился к каждому из нас: поэтому мы стали согражданами святых и ангелов. Наше истинное отечество на небесах, и мы настолько приблизились Богу, что можем поддерживать отношения глубокой дружбы и общения с Иисусом, Единородным Сыном Небесного Отца. Для нас это высокая ответственность, которую нужно проживать с вниманием и благодарностью каждый день.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 14,1.7-14

В то время: Случилось Иисусу в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба; и они наблюдали за Ним. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почётнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: «уступи ему место»; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но, когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: «друг! пересядь выше»; тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет; а унижающий себя возвысится. Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых: и блажен будешь, что они не могут воздать тебе; ибо воздастся тебе в воскресение праведных.

Толкование

К сожалению, человеку свойственно почитать тех, от кого он ожидает ответной выгоды. Подобное отношение, увы, встречается и в Церкви. Однако Иисус призывает нас к иному: к бескорыстному даянию тем, кто не сможет нас отблагодарить. Поступая так, мы открываемся для вознаграждения, которое получаем непосредственно от Бога. Это также рождает необходимость и радость избирать последние места: так мы можем быть уверены, что удостоимся внимания и благоволения Бога, ведь Он Сам занял «последнее» место через Своё Воплощение. Следуя за Христом, мы наполняемся Его миром и обретаем истинную свободу, имея всё, чтобы по-настоящему стать Его посланниками и свидетелями.