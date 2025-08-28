Литургические чтения: 30 АВГУСТА. Суббота XXI рядовой недели

«Этой притчей Иисус хочет научить учеников хорошо использовать Его дары: Бог призывает каждого человека к жизни и вручает ему таланты, одновременно поручая миссию, которую он должен исполнить. Было бы неразумно думать, что эти дары нам положены по праву, равно как и отказ использовать их стал бы отказом от цели собственного существования» (Папа Бенедикт XVI, Angelus 13.11.2011).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Фес 4,9-11

Братья: О братолюбии нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг друга: ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать своё дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам.

Толкование

Есть много вещей, которым мы можем научиться в течение жизни: что-то из этого мы постигаем в теории, что-то – на практике. Однако в любви к другим мы никогда не будем достаточно сведущи. Здесь всегда есть чему учиться и что улучшать; на земле никогда не наступит момент, когда мы раз и навсегда научимся любить ближнего. Нужны молитва, терпение и великое упование на Бога, чтобы учиться любить даже тех людей, с которыми общаться крайне нелегко. В сегодняшнем чтении св. Павел говорит, что любовь к другим – это вопрос воспитания сердца: чем больше мы взращиваем эту любовь, тем более естественной она становится для наших мыслей, слов и поступков.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 25,14-30

В то время: Иисус сказал ученикам Своим следующую притчу: Человек, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение своё. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошёл, употребил их в дело, и приобрёл другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта приобрёл другие два. Получивший же один талант пошёл, и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчёта. И, подойдя, получивший пять талантов принёс другие пять талантов, и говорит: «господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрёл на них». Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего». Подошёл также и получивший два таланта, и сказал: «господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрёл на них». Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего». Подошёл и получивший один талант, и сказал: «господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; и, убоявшись, пошёл и скрыл талант твой в земле; вот, тебе твоё». Господин же его сказал ему в ответ: «лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим; и я, придя, получил бы моё с прибылью. Итак возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится; а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов».

Толкование

Несомненно, по благости Господней мы получили особые дары. Мало их или много, важно, чтобы они приносил плоды и были поставлен на служение другим. Только так наш дар растёт и умножается во славу Божью и на благо других. Проблема возникает, когда из-за безразличия, лени или, что ещё хуже, из-за страха мы прячем наш дар, не используя его как возможность расти самим и помогать расти другим в любви и служении Богу. В таком случае мы действительно неблагодарны и не осознаём одного важнейшего момента: если Господь осыпает нас Своей благодатью и милостью, то это для того, чтобы мы, в свою очередь, могли пустить Его дары «в оборот» и поделиться ими с другими. Даже небольшой жест в пользу других может иметь неоценимое значение для нас и для тех, кого Господь поставил рядом с нами.