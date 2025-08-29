Литургические чтения: 3 СЕНТЯБРЯ. Св. Григорий Великий, Папа

«Совершаемые Иисусом исцеления – это знаки Божьей любви: они ведут к Богу и дают понять, что самый серьёзный недуг человека – это отсутствие в нем Бога, источника истины и любви. Лишь примирение с Богом дарует нам истинную жизнь и исцеление, ибо жизнь без любви и без истины не была бы жизнью». (Папа Бенедикт XVI, Angelus 08.02.2009).

«Раб рабов Божьих»

Григорий всегда был внимателен к Божьему замыслу о себе, и, даже занимая самые высокие посты в Церкви, всегда ясно осознавал, что является лишь «рабом рабов Божьих». Будущий святой родился около 540 года в Риме в богатой патрицианской семье. Высокие христианские чувства ему привили родители, Гордиан и Сильвия, которые оба почитаются как святые. В 572 году Григорий стал префектом города, но вскоре решил оставить все гражданские должности и уединиться в своем доме, превратив его в монастырь во имя Св. Андрея на Целиевом холме. Позднее он с ностальгией вспоминал этот период: «Когда я находился в монастыре, я мог удерживать язык от бесполезных слов и занимать ум почти непрерывным состоянием глубокой молитвы». Это были плодотворные годы, в течение которых Григорий рос в мудрости, не впадая в гордыню. Он писал: «Чем больше святые люди преуспевают в добродетели перед Богом, тем более недостойными себя находят; ибо, приближаясь к свету, они обнаруживают то, что было в них скрыто». В 590 году он был избран Папой Римским и, наряду с духовной и пастырской деятельностью, проявил себя в многообразных делах милосердия: на доходы от имущества Апостольского Престола он покупал и раздавал зерно, помогал нуждающимся, поддерживал священников, монахов и монахинь, платил выкупы за граждан, захваченных в плен лангобардами, заключал перемирия и мирные соглашения. Кроме того, он занимался административным упорядочиванием Ватикана. Глубоко тронутый смирением Бога, Который во Христе стал нашим слугой, Григорий был убеждён: в первую очередь епископ должен подражать кротости Спасителя. В своем «Пастырском правиле», основываясь на собственном опыте, он стремился, чтобы харизма монашества привносила всегда новую жизненную силу Евангелия в церковные структуры. Он не допускал, чтобы призванные к священству отказывались от своего служения под предлогом посвящения себя созерцанию: «Невозможно предпочесть собственное спокойствие духовному благу других. Христос, чтобы послужить всем, вышел из лона Отца, чтобы прийти и жить среди нас». Он также писал: «Пастырь душ должен быть близок к каждому, говоря на языке сострадания и понимания». Таков портрет этого выдающегося Папы. Несмотря на свои многочисленные обязанности, он оставил множество произведений. Святой скончался 12 марта 604 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Кол 1,1-8

Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат, находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе: благодать вам и мир от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах, о чём вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всём мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе.

Толкование

Святой Павел укрепляет веру христиан в Колоссах, напоминая об их счастливом и плодотворном начале веры. Апостол начинает со слов благодарности Богу за веру и любовь общины в Колоссах. Он напоминает, что их вера в Иисуса Христа и любовь к ближнему неразрывно связаны: истинная вера – не просто убеждение, а живое проявление любви к Богу и другим людям. По словам Павла, Евангелие, которое принесло радость общине в Колоссах, продолжает распространяться по всему миру. Благая весть Христа ищет человека в любое время и в любом месте, ибо Господь хочет спасения для каждого. Когда люди принимают Божью любовь, они становятся «святыми» и призваны нести эту любовь другим, передавать ее далее. Христианская радость предназначена для нас уже сегодня; независимо от наших жизненных ситуаций, Евангелие – это весть о спасении здесь и сейчас. Это позволяет воскликнуть словами Псалма: «Уповаю на верность Божию, во веки и навсегда». Бог непрестанно верен Своим обетованиям, и Его весть актуальна для каждого человека.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 4,38-44

В то время: Выйдя из синагоги, Иисус вошёл в дом Симона; тёща же Симонова была одержима сильною горячкою; и просили Его о ней. Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила её. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему; и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошёл в пустынное место, и народ искал Его и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них. Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие; ибо на то Я послан. И проповедовал в синагогах Галилейских.

Толкование

Выйдя из синагоги, Иисус продолжает служение, показывая сострадание и исцеление в повседневной жизни. Итак, Он входит в дом Симона, и эта деталь подчёркивает, что Его служение не ограничивается храмом. Господь приходит туда, где живут обычные люди, где есть боль и нужды. Он «входит в дом», который является символом личной жизни и нашего сердца. Узнав о больной тёще Петра, Иисус не остаётся равнодушным, а проявляет искреннее сострадание, склоняется над ней и исцеляет. Этот поступок служит примером Божьей любви, которая не отворачивается от человеческих страданий. Господь приходит, чтобы исцелить наши «болезни» – наши личные страдания, недуги и слабости. Важным моментом в отрывке является спонтанная реакция исцелённой женщины: «Она тотчас встала и служила им». Её исцеление не было конечной целью, оно стало началом служения другим. Божье исцеление и милость предназначены не только для личного блага, но и для того, чтобы мы могли щедро служить другим. Будем помнить, что Иисус действует везде: вчера в синагоге, сегодня в доме и на его пороге. Это означает, что на земле не существует такого места, где нельзя было бы творить добро во имя Иисуса. Сегодня этим «домом» является наша жизнь. Иисус входит в неё, зная, что встретит израненное сердце. Он делает это из любви, и именно в этой любви Он спасает.