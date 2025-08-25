Литургические чтения: 29 АВГУСТА. Cтрасти св. Иоанна Крестителя

«Мученичество св. Иоанна Крестителя напоминает, что нельзя идти на компромиссы с любовью ко Христу, Его Слову и Истине. От нас требуется мученичество повседневной верности Евангелию, то есть мужество позволить Христу расти в нас и направлять наши мысли и действия. Если мы ведем постоянную, исполненную доверия жизнь в молитве, Сам Бог даст нам способность и силу жить счастливо и спокойно, преодолевать трудности и смело свидетельствовать о Нём» (Папа Бенедикт XVI, Общая аудиенция 29.08.2012).

Сегодняшняя литургическая память, посвящённая мученичеству святого Иоанна Крестителя, даёт повод задуматься о мужестве свидетельства христиан, которые не боятся всесилия мира. Ирод, по прихоти Иродиады (жены, которую он отнял у собственного брата), заставляет замолчать голос Иоанна Крестителя, который платит своей жизнью за отказ от любого компромисса. Святой Августин так комментирует это: «Опрометчивая клятва была исполнена преступно». Однако голос Крестителя будет множиться, наводняя историю своим свидетельством об истине. Его смерть – образ, предвосхищающий крестную смерть Иисуса Христа: мир одержал лишь кажущуюся победу. Сильные мира сего остаются увязшими в собственных интригах, тогда как тот, кто следует за Богом, обретает вечную жизнь. «Жизнь мучеников нелегко описать, – напоминает Папа Франциск. – Мученичество – это служение, тайна, совершенно особенный и величайший дар жизни».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 1,17-19

В те дни: Было слово Господне ко мне: Препояшь чресла твои, и встань, и скажи им всё, что Я повелю тебе; не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя в глазах их. И вот, Я поставил тебя ныне укреплённым городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут сражаться против тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя.

Толкование

Пророк Иеремия получает от Бога два конкретных указания: говорить то, что услышит от Него и не бояться. Понимая, что послание Бога не понравится адресатам, пророк впадает в отчаяние из-за страданий, которые ему придется пережить, если он исполнит волю Бога. Тем не менее, Иеремия также знает, что слова, которые он передаст, принадлежат вовсе не ему: он всего лишь озвучивает их. Не требуется особых талантов, чтобы говорить от имени Бога. После того, как мы услышали Его слово и стараемся жить им, Сам Бог начинает работать в нас и дает силу для свидетельства другим людям о Его благости. Именно Бог открывает пути, дабы Его слово обитало в человеческом сердце.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 6,17-29

В то время: Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего; потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берёг его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился; но, ради клятвы и возлежавших с ним, не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошёл, отсёк ему голову в темнице, и принёс голову его на блюде и отдал её девице, а девица отдала её матери своей. Ученики его, услышав, пришли, и взяли тело его, и положили его во гробе.

Толкование

Судьба каждого пророка сбывается и для Иоанна Крестителя, платящего лично и даже своей жизнью за провозглашение Слова Божьего, которое всегда требовательно и пробуждает совесть от её оцепенения. Он прекрасно знал, что такова его миссия, но также осознавал ещё одну истину: ему предназначено быть предтечей Мессии, то есть во всём подготовить путь Христу, включая и Его смерть на Кресте. В этом смысле смерть Иоанна становится прообразом смерти Иисуса. Говорить определённые вещи нелегко, особенно когда они касаются греха и отчуждения от Бога и Его благодати. Но нельзя уклоняться от этого, даже если это приносит нам непопулярность и критику, порой даже в самой Церкви.