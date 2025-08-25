Литургические чтения: 28 АВГУСТА. Св. Августин, епископ

«Верный слуга из притчи (Мф 24,42-51) проявляет мудрость и благоразумие, делая все в должное время. Он действует со смирением, и при этом уверен в доверии своего господина. Так и мы должны делать всё возможное, чтобы быть мудрыми и благоразумными, а также иметь доверие к доброте нашего “Господина”, потому что Он Сам ведет Свою Церковь. Мы вносим небольшой вклад в виде совершения Таинств, провозглашения Слова и дел милосердия» (Папа Бенедикт XVI, речь 31.08.2006).

Мжно сказать, что – после Священного Писания – именно Блаженный Августин является наиболее цитируемым, читаемым и комментируемым автором из-за величия его учения и духовной жизни. Его богословские, мистические, философские и полемические труды изучают по сей день. Будущий святой родился в Тагасте в 354 году и в юности, пытаясь найти свой путь в жизни, допустил много ошибок. Но, обретя путь, Августин посвятил себя изучению Священного Писания, пытаясь познать тайну Бога. Он защищал католическое вероучение от всех ересей своего времени, в проповеди боролся против всякой попытки искажения христианского послания. Он был великим наставником душ, его любовь к бедным была безгранична. Святой Августин также является примером глубокого смирения. Знаменита его фраза: «Люби и делай что хочешь!». Его духовность, основанная на любви, стала отправной точкой для многих монашеских конгрегаций. Блаженный Августин умер в 430 году.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Фес 3,7-13

Мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры; ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей? Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.

Толкование

Среди всех невзгод и трудностей апостолы находили великое утешение: они радовались, видя, что христиане из основанных ими общин остаются тверды в любви и вере в Иисуса. Поэтому Павел не обращает внимания свои страдания и невзгоды: они служат для укрепления тех, кто только что родились во Христе. Как это прекрасно: быть поручителем веры других, защищая их и помогая возрастать в Иисусе! Это означает забыть о себе и радоваться тому, что совершает Бог в жизни других. Заботиться о духовном росте других нетрудно: порой достаточно одного слова, ободрения или даже одной молитвы, сопровождаемой нашим убедительным примером, чтобы в точности поступать как апостолы.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 24,42-51

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придёт вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы; ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдёт поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своём: «не скоро придёт господин мой», и начнёт бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами: то придёт господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает; и рассечёт его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов.

Толкование

Иисус призывает учеников войти в крайне важное измерение христианской жизни – ожидание и бодрствование. Наша жизнь содержит в себе измерение вечности и полноты, и оно вовсе не заканчивается вместе с временем, отпущенным нам здесь, на земле. Поэтому важно бодрствовать: наша вечная участь зависит от умения ждать Господа и видеть Его тихие, скрытые знаки в буднях. Когда мы теряем эту внимательность, приходит апатия. Она лишает нас заботы о настоящем, хотя именно сейчас нужно действовать, чтобы в ожидании приблизиться к счастью, которое будет совершенным лишь в жизни с Господом, в Его Царстве любви и света.