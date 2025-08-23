Литургические чтения: 27 АВГУСТА. Св. Моника

«Иисус не заинтересован в том, чтобы подвергать нас суду и осуждению; Он хочет, чтобы никто из нас не погиб. Взгляд Господа на нас – не слепящий маяк, который ставит в затруднительное положение, а мягкое мерцание дружеского светоча, который помогает увидеть в себе добро и осознать зло, дабы мы могли обратиться и исцелиться при поддержке Его благодати» (Папа Франциск, Angelus 10.03.2024).

Святая Моника являет собой пример великой материнской любви. Больше двадцати лет, не теряя надежды, она молилась, чтобы ее сын Августин обратился. Ее молитвы были услышаны. После того, как Августин принял Таинство Крещения, она поселилась с ним в приморской Остии вблизи Рима: став неразлучными, они вели долгие духовные беседы, содержание которых Августин опишет в своих трудах. Мать и сын, непрестанно молясь, переживали уникальный мистический опыт. «Мы сладостно беседовали вдвоем и, забывая прошлое, устремлялись к будущему, спрашивали друг друга, пред лицом Истины, какова будущая вечная жизнь святых. “Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку”; устами сердца жаждали мы приникнуть к струям Небесного источника». Святая Моника заболела и 27 августа 367 года скончалась. Августин плакал, повторяя: «Ты родила меня дважды!».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Фес 2,9-13

Вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днём работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими; потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Своё Царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, – каково оно есть по истине, – которое и действует в вас, верующих.

Толкование

Оценивая апостола, обычно смотрят прежде всего на его дела, на свидетельство жизни и лишь затем на содержание его речей. В самом деле, даже самые красноречивые обращения и наставления проповедника становятся неубедительными, если он лично не следует своим словам в жизни. Поэтому св. Павел напоминает христианам Фессалоники, как он жил и вел себя среди них. Именно это имеет значение и делает христианскую жизнь истинной и достоверной для окружающих. Когда мы хотим стать свидетелями Христа в мире и ищем для этого конкретный путь, давайте прежде всего начнем следить за своим поведением. Это будет лучшим способом сказать и показать другим, что мы – ученики Иисуса.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 23,27-32

В то время: Иисус сказал: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам, и украшаете памятники праведников, и говорите: «если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших.

Толкование

Быть гробами окрашенными – это, безусловно, никак не комплимент. Это означает быть фальшивым и лицемерным: показывать чистый фасад, который не соответствует тому, что находится внутри. Такое прозвище крайне неприятно, потому что означает, что человек, по сути, живёт двойной жизнью, с глубоким и неизлечимым внутренним расколом. По сути, именно такой была характеристика фарисеев. К сожалению, в каждом из нас скрывается фарисей, готовый проявиться, когда мы меньше всего этого ожидаем, и он готов облечься в маску, жить лицемерием. Как же часто мы считаем себя верными учениками Христа, а затем своим поведением громко опровергаем это убеждение! Быть последовательным: вот лекарство, которое исцеляет от любого опасного внутреннего разделения.