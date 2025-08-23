Литургические чтения: 26 АВГУСТА. Вторник XXI рядовой недели

«В Библии есть немало примеров осуждения лицемеров. Лицемер – это тот, кто делает вид, льстит и обманывает, живя с маской на лице и не имея мужества смотреть истине в лицо. Особенно отвратительно лицемерие в Церкви: есть немало христиан, немало служителей, которым присуще лицемерие. Давайте не будем бояться быть настоящими, говорить правду, выслушивать правду, сообразовываться с истиной» (Папа Франциск, Общая аудиенция 25.08.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Фес 2,1-8

Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный; но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы; но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны.

Толкование

С сердцем, переполненным любовью, апостол Павел обращается к тем, которых он привел к полноте веры через благовестие. Это очень тонкое искушение, нередко поселяющееся в нашем сердце: мы пытаемся привязать к себе тех, кому мы дарим свою любовь. Мы забываем о том, что давать и не ожидать ничего взамен свойственно тем, кто живет с сердцем, исполненным Бога. Ждать чего-то в ответ, пусть хотя бы внимания, – значит внести двусмысленность в наши дела и намерения, поскольку это лишает их того бескорыстия, которым отмечены отношения истинных сынов Божиих. Единственная награда, что может по-настоящему интересовать христианина, – это награда Бога Отца, Который читает в нашем сердце и вознаграждает каждого по Своей милосердной благодати.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 23,23-26

В то время: Иисус сказал: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.

Толкование

Люди поистине искусны в том, чтобы придавать значение тому, что в глазах Бога имеет лишь минимальную важность (лишь бы не исполнять немногочисленные, истинные и главные заповеди, которыми Он особенно дорожит). Жертвоприношения и приношения Закона Моисеева должны были служить лучшему исполнению заповедей милосердия, справедливости и верности. Однако, по мнению фарисеев, они приобрели важность сами по себе. В итоге, совершая приношения, эти служители полагали, что исполнили свой долг перед Богом. Кто знает, не поступаем ли и мы так же? Даже наши молитвы и милосердие мы можем рассматривать как монету, средство, чтобы показать Богу, какие мы хорошие и святые, и что, следовательно, «заслуживаем» Его дружбы и Его благодати.