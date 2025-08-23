Литургические чтения: 25 АВГУСТА. Понедельник XXI рядовой недели

«Лицемер способен погубить общину. Попросим Господа даровать нам благодать никогда не впадать в этот порок лицемерия, чтобы мы всегда говорили правду, а если не можем, то чтобы молчали, но ни в коем случае не лицемерили» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 06.06.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Фес 1,1-5.8b-10

Павел и Силуан и Тимофей – церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия; потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чём не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мёртвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.

Толкование

Когда мы говорим о Божьих призваниях, то всегда думаем, что речь идёт о тех, кому в Церкви предназначено исполнять особую миссию. На самом же деле св. апостол Павел утверждает, что каждый христианин, в силу своего крещения, получил от Бога призвание. Господь не повторяется и поэтому каждому поручает особую миссию. Осознание этого делает из нас, членов Церкви, общину уникальных и неповторимых людей, которые трудятся – каждый на свой манер – ради созидания мистического Тела Христа. Много ли христиан действительно осознают это? Кто из нас помнит об этом великом достоинстве, которым обладает каждый из нас?

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 23,13-22

В то время: Иисус сказал: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «если кто поклянётся храмом, то ничего; а если кто поклянётся золотом храма, то повинен». Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото? Также: «если кто поклянётся жертвенником, то ничего; если же кто поклянётся даром, который на нём, то повинен». Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар? Итак клянущийся жертвенником клянётся им и всем, что на нём; и клянущийся храмом клянётся им и Живущим в нём; и клянущийся небом клянётся престолом Божиим и Сидящим на нём.

Толкование

Иисус сурово упрекает фарисеев, обвиняя в лицемерии. Они учат народ, присвоив право говорить от имени Бога, но сами ничего из этого не исполняют. Кроме того, что ещё хуже, они используют Слово Божье в своих гнусных целях и для личной выгоды. Всё это отвратительно, и именно поэтому Господь так негодует, обрушиваясь на них. «Использовать» Бога вместо того, чтобы служить Ему, – это всегда крайне скверно, особенно когда собственные грязные интересы прикрывают показной религиозностью и мистицизмом. Если нам кажется, что нечто подобное есть и в нашей жизни, постараемся немедленно избавиться от этого: чистая и незапятнанная религия – это поклонение Богу в истине.