Литургические чтения: 24 АВГУСТА. XXI рядовое воскресенье

«Для того, чтобы спастись, нужно любить Бога и ближнего, а это подразумевает неудобства. Любовь всегда взыскательна, она несет с собой обязательства, требует усилий, решительной и настойчивой воли жить по Евангелию. Святой Павел называет это ‘добрым подвигом веры’ (1Тим 6,12). Чтобы любить Бога и ближнего, требуются каждодневные и ежечасные усилия» (Папа Франциск, Angelus 25 августа 2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 66,18-21

Так говорит Господь: Я знаю деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все народы и языки, и они придут, и увидят славу Мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасённых от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей; и они возвестят народам славу Мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь.

Толкование

Уже во времена пророка Исаии это пророчество, должно быть, звучало странно: как может Бог выбирать Себе верных и преданных из языческих народов? Разве не Израиль – Его избранный народ? Зачем тогда искать священников среди этих народов и приравнивать их к левитам, то есть к тем, кто занимался богослужением в храме Господнем? Но послание пророка действительно заставляло задуматься: Всевышний ищет прежде всего тех, кто верен Ему сердцем и кто стремится хранить и применять Его слово в праведной и святой жизни. Нельзя гордиться титулом – даже если это титул принадлежности к избранному народу – если не совершаешь угодные Ему дела. Возможно, это послание шокирует и нас: попробуем поразмыслить над ним, и тогда мы поймём, чего на самом деле хочет от нас Бог.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 12,5-7.11-13

Братья: Вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: «сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени; и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось.

Толкование

Если вам приходилось когда-либо упрекать кого-то ради его же блага, то вы сможете лучше понять смысл этих слов: очень часто тот, кто упрекает, страдает больше того, кого упрекают. То же самое происходит и с Богом, Который знает, что иногда исправление является для человека целительным источником спасения и искупления. И всё же получать упреки и назидания никому не нравится: нужна действительно большая вера, чтобы поверить, что это нам на благо! Но не стоит из-за этого падать духом. Попробуем рассматривать каждое постигающее нас страдание как попытку Бога помочь нам достичь всё большего и более совершенного уровня внутреннего, духовного роста. Это лучший способ жить с верой в Бога, Который любит нас и всегда желает только блага.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 13,22-30

В то время: Иисус проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи! Господи! отвори нам»; но Он скажет вам в ответ: «не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты». Но Он скажет: «говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.

Толкование

Как же сильно наши критерии оценки отличаются от Божьих! Мы, подобно тому человеку из евангельского отрывка, сосредотачиваемся на второстепенных деталях нашей жизни в вере, которые часто служат лишь для удовлетворения нашего любопытства. Господу же важно донести до нас, что спасение – это, прежде всего, дар Божий. И поскольку этот дар настолько важен, его нужно принимать с полной готовностью и вниманием, взращивая в сердце слово, которое Господь посеял с таким долготерпением. В противном случае даже совершение чудес или произнесение великих проповедей во имя Его не принесёт никакой пользы. Это, в конечном счёте, лишь усугубит тяжесть нашего личного ответа перед Бог. Поэтому, вместо того чтобы ждать сверхъестественных пророчеств, давайте с любовью и преданностью трудиться для Царства Небесного.