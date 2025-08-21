Литургические чтения: 23 АВГУСТА. Суббота XX рядовой недели

«“Хочешь быть великим? – спрашивал св. Августин и отвечал: – Начни с малого. Хочешь возвести высокое здание? Прежде подумай об основании смирения”. Иисус – первый, истинно смиренный, единственный, Кто по-настоящему прославил Бога – ведь Бог «прославляется смиренными» (Сир 3,20). Он смирялся всю Свою жизнь, хотя и победоносно являл Свою власть Господа, и был тем, кем Сам Себя назвал: “кротким и смиренным сердцем” (Мф 11,29)» (Св. Иоанн Павел II, Месса 31.08.1986).

Или: Св. Роза Лимская, дева

Роза – первая официально канонизированная святая латиноамериканского континента. Её крестили именем Исабель, но няня-индианка, поражённая красотой девочки, воскликнула: «Ты прекрасна, ты – роза». С тех пор все стали называть её Розой. Будущая святая родилась в Лиме (Перу) в 1586 году и познала бедность и тяжкий труд, когда её семья разорилась из-за неудач в делах отца. Для знатной семьи того времени потерять статус было равносильно трагедии. Розе пришлось самой вести хозяйство, полоть и вскапывать грядки в огороде, вышивать. Однажды, молясь перед образом Девы Марии с Младенцем Иисусом на руках, она услышала, как этот Ребёнок сказал ей: «Роза, посвяти Мне всю свою любовь». Подражая святой Екатерине Сиенской, девушка вступила в Доминиканский третий орден. В возрасте 20 лет она удалилась в маленькую келью, в домике посреди своего сада, чтобы вести там созерцательную жизнь. Её выбор поразил «порядочное» общество, которое считало, что красота девушки растрачивается впустую, но у Розы была своя особая миссия. Всем она говорила: «Если бы люди знали, что значит жить в благодати, они не испугались бы никаких страданий и с радостью вытерпели бы любую боль, потому что благодать – это плод терпения». Роза тяжело заболела, и семья друзей забрали ее к себе, чтобы обеспечить должный уход. Святая скончалась 24 августа 1617 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Руф 2,1-3а.8-11;4,13-17

У Ноемини был родственник по мужу её, человек весьма знатный, из племени Елимелехова, имя ему Вооз. И сказала Руфь Моавитянка Ноемини: пойду я на поле, и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя. Она пошла, и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками; пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот, я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лицо своё, и поклонилась до земли, и сказала ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано всё, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца, и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошёл он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Ноемини: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника! И да будет славно имя его в Израиле! Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей; ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Ноеминь дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя, и говорили: «у Ноемини родился сын», и нарекли ему имя: Овид. Он отец Иессея, отца Давидова.

Толкование

История Руфи завершается счастливо. Это могло бы навести на мысль о семейной идиллии, в которой восхваляется благосклонность Бога к верным и преданным. Однако текст заканчивается примечанием, которое открывает поистине неожиданные перспективы, сообщая, кто такая Руфь на самом деле: от неё родится дед царя Давида. Таким образом, маленькая история этой неизвестной женщины на самом деле является подготовкой к великой истории Израиля, неоспоримым главным героем которой на века вперёд станет царь Давид. Даже если наша жизнь представляется нам малой и незначительной, не следует совершать ошибку, полагая, что она лишена важных перспектив. Очень часто Господь творит великие дела именно из обычных историй простых людей.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 23,1-12

В то время: Иисус начал говорить народу и ученикам Своим, и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают. Связывают бремена тяжёлые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям; а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди; расширяют хранилища свои и увеличивают края одежд своих; также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: «учитель! учитель!» А вы не называйтесь учителями: ибо один у вас Учитель – Христос; все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле: ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками: ибо один у вас Наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слуга. Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится.

Толкование

Иисус говорит: «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф 7,21). Господь наставляет конкретным действиям. Говорить и не делать –обман, ведущий к лицемерию. Быть христианином означает исполнять волю Божью. В последний день, который будет у каждого из нас, Господь спросит не о том, что мы говорили о Нём, а попросит отчёт за конкретные дела: «Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф 25,35-36). В этом и заключается христианская жизнь. На чьей мы стороне? Среди тех, кто говорит и не делает, или все-таки делаем что-то, стремясь каждый день делать больше?