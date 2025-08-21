Литургические чтения: 22 АВГУСТА. Пресвятая Дева Мария Царица

«Можно делать много добра, соблюдать множество заповедей, но если не имеешь любви, то всё это напрасно, ибо, как сказал фарисеям Иисус, на этих двух заповедях, – возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего – утверждается весь закон и пророки. Поскольку любовь делает жизнь и путь веры полноценными и плодотворными, то без любви и жизнь, и вера остаются бесплодными» (Франциск, Angelus 29.10.2017).

Спустя восемь дней после праздника Успения Церковь чествует Блаженную Деву Марию Царицу: «Мария – Царица, потому что она уникальным образом была сопричислена своему Сыну как в земном пути, так и в небесной славе. Как же Мария осуществляет это царство служения и любви? Она бодрствует над нами, своими детьми: детьми, которые обращаются к ней в молитве, чтобы поблагодарить или попросить о её материнской защите и небесной помощи, быть может, сбившись с пути, подавленные болью или тревогой из-за печальных и трудных превратностей жизни. В безмятежности или во мраке бытия мы обращаемся к Марии, вверяя себя её непрестанному заступничеству, чтобы она могла испросить у Сына для нас всякую благодать и милосердие, необходимые для нашего паломничества по дорогам мира. К Тому, Кто правит миром и держит в руках судьбы вселенной, мы с упованием обращаемся через Деву» (Бенедикт XVI, Общая аудиенция, 22 августа 2012 года).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Руфь 1,1.3-6.14-16.22

В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошёл один человек из Вифлеема Иудейского со своею женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жён из Моавитянок; имя одной Орфа, а имя другой Руфь; и жили там около десяти лет. Но потом и оба сына её, Махлон и Хилеон, умерли; и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей Моавитских; ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ Свой и дал им хлеб. И Орфа простилась со свекровью своею и возвратилась к народу своему, а Руфь осталась с нею. Ноеминь сказала Руфи: вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам; возвратись и ты вслед за невесткою твоею. Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдёшь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И возвратилась Ноеминь, и с нею сноха её Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя.

Толкование

Руфь – моавитянка, что, согласно библейскому менталитету, означает язычница. После смерти мужа она имела право вернуться на родину и к своим богам. Однако в ней возобладала привязанность к матери её мужа, настолько, что она почувствовала себя связанной с ней одной и той же судьбой. Дух Божий вкладывает в сердце каждого – независимо от вероисповедания – внутреннюю праведность и чувство благочестия. Когда человек прислушивается к велениям совести и готов всем сердцем искать добра для других, тогда он неосознанно ищет живого и истинного Бога, и рано или поздно находит Его. Руфь – это библейский образ женщины, которая своей любовью предвосхищает Церковь, Народ Божий, открытый для всех людей земли.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 22,34-40

В то время: Фарисеи, услышав, что Иисус привёл саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим»: сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

Толкование

Слова этого евангельского отрывка должны часто звучать в нашем сердце. Прежде всего потому, что и мы, как современники Иисуса, часто поддаёмся искушению сосредоточиться на второстепенных предписаниях в наших отношениях с Богом и другими людьми, пренебрегая при этом высшей заповедью любви. Даже если бы мы были безупречны в исполнении Закона Божьего, считались бы всеми образцовыми христианами, но не следовали бы этому указанию Господа любить Бога и других, как самих себя, то зачем бы это было нужно? Мы бы просто потеряли своё время. Таким образом, все другие евангельские наставления служат прежде всего для того, чтобы помочь нам хорошо исполнять то, что Иисус сегодня указывает людям Своего времени и всех грядущих поколений.